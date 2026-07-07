頸部突起、呼吸唔順？婦人「甲狀腺結節」致難入睡

60歲蔡女士於5年前在體檢時，發現右側甲狀腺有一顆不到0.5公分的小結節，隨結節長大至3.6公分，不僅造成頸部右側明顯突起，也出現喉嚨異物感，夜間躺下時更有呼吸道壓迫感，影響睡眠與生活品質。就醫經奇美醫院內分泌新陳代謝科葉美成醫生建議，採取狀腺微創射頻消融手術；術後一年回診，目前結節縮小為1.8公分，頸部線條恢復平整，原本的壓迫窒息感明顯改善，甲狀腺功能也維持穩定。

甲狀腺結節有異物感、吞嚥不適 嚴重恐有呼吸壓迫感 葉美成醫生說明，甲狀腺結節是相當常見的疾病，雖多屬良性，但若結節隨時間逐漸變大，不僅影響頸部外觀，還可能壓迫食道與氣管，導致異物感、吞嚥不適，甚至出現呼吸壓迫感。 過去甲狀腺結節多以外科切除為主要治療方式，部分病人因擔憂術後留疤、外觀改變或需終身服藥而隱忍。手術可能需要切除部分或全部甲狀腺，病人術後可能面臨甲狀腺功能不足，甚至需要長期服用荷爾蒙藥物。隨著醫療進展，「微創消融術」切口小，外觀改變不明顯，且能縮小結節、緩解壓迫感，提供病人新的治療選擇。

相較傳統手術需切開頸部、接受全身麻醉及住院恢復，射頻微創消融傷口約較小，多數病人術後疤痕通常不明顯，且不需插管，實際恢復情形仍會依個人體質而有所差異。 「甲狀腺微創消融術」改善不適 極大化保留健康組織 葉美成醫生提到，甲狀腺微創消融術是在高解像超聲波的即時監控下進行，治療前採局部麻醉，再將纖細的消融針精準引導至結節內，利用射頻能量使結節組織產生熱凝固反應，後續由人體逐漸代謝吸收，達到縮小結節體積、改善壓迫症狀與頸部外觀的效果。微創手術時間半小時至兩小時，依結節大小及位置而異，術後觀察30分鐘即可返家。

他進一步解釋，微創消融的核心優勢在於極大化保留健康甲狀腺組織，降低術後甲狀腺功能不足的風險，減少長期服藥負擔。同時也提醒，消融治療目標是緩解症狀、改善外觀與縮小結節體積，而非追求結節消失，病人應建立正確治療觀念，並配合定期追蹤。