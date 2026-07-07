猴痘 非男男性接觸者專利

猴痘疫情在全球持續，本港早前再新增一宗確診個案，一名44歲男子未有接種疫苗，在酒店內高風險接觸後發病。至今香港累計87宗確診，全部為男性。然而，不少市民對猴痘的認知僅停留於「男男性接觸者出疹」，對潛伏期及傳染途徑一知半解。 感染及傳染病科專科醫生林緯遜強調，「任何形式的緊密直接接觸，特別是皮膚，都有機會傳播。任何年紀、性別或性取向，只要你有機會接觸到病毒，都有可能感染猴痘。」 猴痘VS水痘 不少市民混淆猴痘與水痘。林緯遜解釋，水痘主要發生於小朋友，皮疹遍布全身，且同時出現紅點、水泡、結痂等不同階段的皮膚狀況。

相反，近年爆發的猴痘主要透過緊密直接接觸傳播。「很多時候見到的紅疹、水泡、膿疱都出現在接觸的位置附近，例如生殖器附近或口腔黏膜。」臨床上可藉皮疹分布作出鑑別。 病發前1至4天已可傳人 林緯遜指出，「猴痘患者會先出現急性病毒感染症狀，包括發燒、頭痛、肌肉痛、作嘔，有時伴隨淋巴腫大。隨後在接觸位置出現皮疹，由平坦紅點慢慢變成水泡，再演化為膿疱，最後結痂脫落，整個過程才算完成。」 猴痘潛伏期大多為5至21天，常見為一至兩星期。值得注意的是，患者在病徵開始前1至4天，已經可以將病毒傳播給他人。

間接接觸風險較低 林緯遜指，近年猴痘爆發很大程度上是透過非常緊密、長時間的接觸而傳播，特別是性接觸。「理論上亦可透過共用毛巾、馬桶、內衣褲等間接接觸傳播，但在這幾年的爆發中，比重相對較小；飛沫或空氣傳播則更為罕見。」他強調，雖然流行病學數據顯示大部分患者為男男性接觸者，但絕非只有此群組會受感染。 免疫受損者併發症嚴重 健康人士感染猴痘多屬輕症，林緯遜警告，「抵抗力低的人士(如愛滋病患者)病情可非常嚴重，包括皮疹部位潰爛、繼發性細菌感染、神經痛楚，甚至病毒入侵其他器官，最嚴重可引致死亡。」不過，這次爆發的死亡率暫時偏低，本港個案的死亡率少於千分之一。