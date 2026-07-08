電動牙刷｜牙醫拆解電動牙刷vs傳統牙刷分別 邊一款可以刷得更乾淨？咩人比較適合用傳統牙刷？

想知電動牙刷同手動牙刷邊款好？牙醫分享選用貼士，原來手部不靈活及兒童更適合用手動牙刷。立即了解正確刷牙技巧，避免蛀牙及牙周病！

電動牙刷與手動牙刷：清潔原理大不同？

陳澔賢解釋，手部不靈活、長者或有柏金遜症的病人因為沒有辦法提起手刷牙，需額外輔助，才有電動牙刷誕生。

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雖然過去有研究指出，電動牙刷會刷得較普通牙刷乾淨，但陳澔賢強調，前提是使用者「懂得用」電動牙刷，很多病人誤以為只要將電動牙刷打開並放在口中就等如刷牙，並未有將牙刷放在正確的地方，或未有刷足夠的時間，尤其是小朋友不懂正確操作，都可能導致就算使用電動牙刷仍未有徹底清潔牙齒。