電動牙刷｜牙醫拆解電動牙刷vs傳統牙刷分別 邊一款可以刷得更乾淨？咩人比較適合用傳統牙刷？

想知電動牙刷同手動牙刷邊款好？牙醫分享選用貼士，原來手部不靈活及兒童更適合用手動牙刷。立即了解正確刷牙技巧，避免蛀牙及牙周病！
牙刷除了有一般的手動牙刷，亦有人選擇用電動牙刷，價錢差距近數百元，到底哪一款較好？註冊牙醫陳澔賢在社交平台上分享，指出兩者分別，只要用得正確 其實兩種牙刷也可以達到很好的清潔效果！
電動牙刷與手動牙刷：清潔原理大不同？
陳澔賢解釋，手部不靈活、長者或有柏金遜症的病人因為沒有辦法提起手刷牙，需額外輔助，才有電動牙刷誕生。
手動牙刷更勝一籌？牙醫建議2類人首選傳統牙刷
雖然過去有研究指出，電動牙刷會刷得較普通牙刷乾淨，但陳澔賢強調，前提是使用者「懂得用」電動牙刷，很多病人誤以為只要將電動牙刷打開並放在口中就等如刷牙，並未有將牙刷放在正確的地方，或未有刷足夠的時間，尤其是小朋友不懂正確操作，都可能導致就算使用電動牙刷仍未有徹底清潔牙齒。
陳澔賢認為，兒童、青少年或手部靈活者都較建議使用傳統牙刷，使用者可感受刷牙時的觸感，可以看到自己如何刷牙，反而更加乾淨！
電動或手動：刷牙時間與輔助工具不可少！
無論您選擇電動牙刷還是手動牙刷，陳澔賢都提醒，有幾個關鍵原則必須遵守，才能確保口腔健康：
刷牙時間：每次刷牙應至少維持兩分鐘，確保每個牙面都能充分清潔
輔助工具：除了牙刷，牙線和牙縫刷是清潔牙齒鄰面及牙縫的必備工具
含氟牙膏：選擇含氟牙膏能有效預防蛀牙，強化牙齒琺瑯質