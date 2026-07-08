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健康
出版：2026-Jul-08 15:30
更新：2026-Jul-08 15:30

口交後嘴唇有黃點是性病？醫生揭秘：非性病！福代斯斑點成因與預防

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口交後嘴唇有黃點是性病？醫生揭秘：非性病！福代斯斑點成因與預防

口交後嘴唇有黃點是性病？醫生揭秘：非性病！福代斯斑點成因與預防

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口交後嘴唇驚現小黃點，擔心感染性病？早前台灣一對情況就因口交及性行為後出現小斑點而求醫，不過經醫生診症後證實只是福代斯斑點，並不是性病的一種。本文詳解福代斯斑點成因、預防方法，並提醒口交潛在性病風險，立即了解如何保護自己！

口交後嘴唇小黃點：福代斯斑點非性病

台灣耳鼻喉科醫生陳世璽在Facebook專頁上分享，指有一對情侶因嘴唇、口腔兩側及下體也出現一粒一粒的東西，擔心是否因最近曾發生性行為及口交導致，不過檢查後證實只是福代斯斑點，屬於良性增生，不用接受治療。

福代斯斑點是一種由真菌引起的皮膚感染，由Malassezia屬的真菌引起，這類真菌多處於油脂分泌較旺盛的地方，常出現在嘴唇、口腔內壁、陰莖、陰囊或陰唇等部位。

預防福代斯斑點

由於福代斯斑點不會直接在人與人之間傳播，因此並非傳染性疾病，但在某些情況下，它可能會在家庭成員或密切接觸者之間蔓延。因此建議遵循以下措施，避免感染福代斯斑點：

  • 保持良好的個人衛生

  • 避免與感染福代斯斑點的人共享毛巾和衣物等個人物品

  • 潮濕的環境中保持皮膚乾燥

避免感染HPV病毒建議｜小心惹疣上身（am730製圖） 避免感染HPV病毒建議｜小心惹疣上身（am730製圖） 避免感染HPV病毒建議｜小心惹疣上身（am730製圖） 避免感染HPV病毒建議｜小心惹疣上身（am730製圖） 避免感染HPV病毒建議｜小心惹疣上身（am730製圖） 避免感染HPV病毒建議｜小心惹疣上身（am730製圖）

口交風險：預防性病感染的3大要點

陳世璽提醒，雖然此次該對情侶是患上福代斯斑點而非性病，但口交也有其風險披衣菌、淋病、梅毒、皰疹、人類乳突瘤病毒(HPV)等性病，因此在發生任何一種性行為時都建議：

  • 全程使用安全套

  • 事前注意口腔有無傷口與生殖器有無病灶

  • 維持單一性伴侶

  • 雙方都接種人類乳突瘤病毒疫苗

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