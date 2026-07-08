口交後嘴唇有黃點是性病？醫生揭秘：非性病！福代斯斑點成因與預防

口交後嘴唇驚現小黃點，擔心感染性病？早前台灣一對情況就因口交及性行為後出現小斑點而求醫，不過經醫生診症後證實只是福代斯斑點，並不是性病的一種。本文詳解福代斯斑點成因、預防方法，並提醒口交潛在性病風險，立即了解如何保護自己！

口交後嘴唇小黃點：福代斯斑點非性病

台灣耳鼻喉科醫生陳世璽在Facebook專頁上分享，指有一對情侶因嘴唇、口腔兩側及下體也出現一粒一粒的東西，擔心是否因最近曾發生性行為及口交導致，不過檢查後證實只是福代斯斑點，屬於良性增生，不用接受治療。

福代斯斑點是一種由真菌引起的皮膚感染，由Malassezia屬的真菌引起，這類真菌多處於油脂分泌較旺盛的地方，常出現在嘴唇、口腔內壁、陰莖、陰囊或陰唇等部位。