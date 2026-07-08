青春痘不是醫好就停藥 調查：逾九成人不知道還有「維持期」

不少人將青春痘視為偶發性的皮膚問題，認為痘痘消退後就代表治療結束，不過皮膚科醫生提醒，青春痘其實是一種慢性發炎皮膚疾病，治療不只是處理當下的紅腫與發炎，更應透過「預防、治療、維持」3個階段，降低反覆發作與後續留疤的可能性。

八成人仍視為急性疾病 醫：痘痘消退不等於根治 台灣青春痘暨玫瑰斑協會(TARS)最新的「TARS青春痘&痘疤線上大調查」發現，超過八成人仍將青春痘視為偶發性的急性疾病，九成以上不知道即使痘痘消失，仍可能需進行維持期治療，另有四成以上人在痘痘消退後便立即停藥，導致膚況尚未穩定便再度反覆發作。 壓痛、紅腫、數量多 應及早找皮膚科處理 台灣青春痘暨玫瑰斑協會理事長邱品齊表示，青春痘是毛囊與皮脂腺長期異常所造成的問題，除了遺傳因素外，也與環境、生活習慣，以及飲食、化妝品與保養品使用等因素有關。若在小學高年級時就發現臉部開始明顯出油，尤其T字部位已出現細小粉刺，往往就是青春痘的早期表現，若未及早調整與控制，青春期受到荷爾蒙變化及課業壓力等因素影響後，後續發炎性青春痘出現的機會也可能增加。

他表示，若只是小量粉刺且不太會痛，通常屬於較輕微狀況，但若痘痘數量多、經常紅腫、按壓會痛，甚至消退後留下痕跡，就代表發炎程度較強，應盡早由皮膚科醫生評估與處置，目前青春痘治療策略已從過去單純治療發炎，轉向「預防、治療、維持」三階段，當臉部開始過度出油、粉刺增加時，就應及早調整日常照護方式，若已出現發炎痘痘，則應盡快就醫控制，當痘痘穩定後，也應持續維持治療，降低復發風險。 維持期至少半年到一年 藥物與保養需依狀況調整

針對維持期治療，邱品齊理事長說明，一般青春痘治療約需3個月左右，才較有機會達到明顯改善或較穩定的狀態。當症狀穩定後，醫生通常會調整藥物種類或使用頻率，透過定期用藥或照護維持膚況。 他表示，維持期通常建議至少半年到一年，若仍希望膚況持續穩定，也可依醫生評估延長，以青少年為例，若14、15歲時開始治療，但青春期可能持續到18、19歲，治療穩定後仍可透過定期外用藥物或適合的皮膚照護方式，降低後續反覆發炎長痘的機會。

維持治療方式多元 良好生活習慣仍是重要基礎 邱品齊理事長表示，維持期常見方式包括低劑量口服或外用A酸，或視情況搭配含水楊酸、杜鵑花酸等成分的藥品或保養品，但若症狀較輕微，有些人也可能僅需以保養品作為日常照護方式，實際方式仍須由皮膚科醫生依嚴重程度、年齡、膚況及治療反應評估與處置。 此外，生活與飲食習慣調整也是維持期管理的重要一環，包括避免熬夜、減少日夜顛倒，飲食以天然原型食物為主，並減少油性髮品、油性化妝品及卸妝產品使用，都有助於降低可能誘發青春痘的外在因素。

痘痘拖愈久愈容易留疤 中重度患者風險更高 調查發現，約七成人青春痘問題持續超過1年，四成人在意痘痘可能終身留疤，其中又以凹凸洞型痘疤最讓人擔心。皮膚科診所院長王筱涵表示，多數人一生中都曾長過青春痘，其中約三至四成可能留下不同程度的痘疤，若屬中重度青春痘且持續多年未妥善控制，後續留疤風險也會增加。臨床資料也顯示，中重度青春痘持續超過3年者，永久性痘疤風險約增加2至5倍。 王筱涵院長指出，由於青春痘是一種慢性發炎，發炎反應通常會反覆發生在皮膚較深層的真皮層，長痘時間愈久，就像不斷掏空皮膚下方結構，後續痘疤問題愈可能加重，而若修復過程中皮膚組織異常增生，也可能形成同樣的問題。