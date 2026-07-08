質子治療 抗乳癌復發 減心肺憂慮

乳癌手術治療後，須以輔助治療降低復發風險，而放射治療是其中一個選擇。養和研究發現，利用質子治療作為輔助治療，與傳統電療的光子治療於預防復發成效相若，而心肺受到的輻射量更大為減低，助減日後心臟病風險。
截至今年6月30日，養和質子治療中心已完成939宗質子治療個案，當中乳癌佔約四成半。養和醫療集團營運總監、養和醫院董事李維文表示，「養和去年引入光子計數電腦掃描模擬定位系統(PCCT-Sim)，能夠精準劃分腫瘤邊界，減低治療範圍的不確定性，對質子治療『大劑量、少次數』的治療方案極為重要。」
避免出口劑量
質子治療與光子治療在輻射的特性上有本質的分別。養和質子治療中心主任、臨床腫瘤科專科醫生張天怡解釋，「傳統光子輻射劑量會隨釋放距離減少，在穿過腫瘤後仍有部分能量(出口劑量)，影響腫瘤附近組織；質子則有『布拉格峰』(Bragg peak)，在特定的短距離內釋放大量輻射能量，形成劑量高峰，過後劑量立即消失，因此可準確瞄準腫瘤，保護正常器官避免接受不必要的輻射。」
心臟輻射劑量接近零
過去有研究指出，乳癌患者接受放射治療，當心臟每承受多1Gy輻射，心臟病風險便增加7.4%。為了解乳癌患者接受質子治療的結果與毒性，養和質子治療中心作出與光子治療的配對比較，對比各101名患者接受治療後的情況。結果發現兩組存活率均為100%，第三期乳癌也控制良好；至於急性毒性方面，質子治療組皮膚炎比率較低(27% vs 30%)，疲倦情況則少一半(25% vs 50%)；晚期毒性的水腫(乳房/腋下)問題，質子治療亦較少出現。另一方面，無論接受15次或25次質子治療療程，心臟受到的輻射劑量接近零(25次共0.28Gy)，大大減低日後心臟病風險。
大劑量少次數
此外，養和亦作出5次高劑量質子治療療程的「大劑量、少次數」可行性研究。27名患者均接受5次全乳共25Gy質子治療，初步發現心臟、同側肺部、肋骨受到的輻射劑量都控制在理想範圍，而患者的急性毒性大部分為一級皮膚毒性及疲勞，並未出現二級或晚期毒性；患者外觀亦無顯著變化；生活質素於治療後首12月有輕度至中度影響，到18個月後回復正常。張天怡認為初步數據理想，可為患者提供更符合成本效益的癌症管理；但仍須作更長時間跟進，以進一步分析治療成效。
副作用輕微
今年四十多歲的Fiona，在年半前發現乳房有硬塊，抽針後確診第一期乳癌。去年3月她接受了左側乳房局部切除手術，須配合放射治療。Fiona擔心傳統光子治療或影響到健康組織受損，故選擇質子治療，並採用大劑量、少次數的方式做5個療程，縮短療程整體時間。她形容治療副作用輕微，主要為胸部皮膚乾燥、疲倦，短時間內已見好轉，現以荷爾蒙治療繼續控病。