質子治療 抗乳癌復發 減心肺憂慮

乳癌手術治療後，須以輔助治療降低復發風險，而放射治療是其中一個選擇。養和研究發現，利用質子治療作為輔助治療，與傳統電療的光子治療於預防復發成效相若，而心肺受到的輻射量更大為減低，助減日後心臟病風險。

截至今年6月30日，養和質子治療中心已完成939宗質子治療個案，當中乳癌佔約四成半。養和醫療集團營運總監、養和醫院董事李維文表示，「養和去年引入光子計數電腦掃描模擬定位系統(PCCT-Sim)，能夠精準劃分腫瘤邊界，減低治療範圍的不確定性，對質子治療『大劑量、少次數』的治療方案極為重要。」

避免出口劑量

質子治療與光子治療在輻射的特性上有本質的分別。養和質子治療中心主任、臨床腫瘤科專科醫生張天怡解釋，「傳統光子輻射劑量會隨釋放距離減少，在穿過腫瘤後仍有部分能量(出口劑量)，影響腫瘤附近組織；質子則有『布拉格峰』(Bragg peak)，在特定的短距離內釋放大量輻射能量，形成劑量高峰，過後劑量立即消失，因此可準確瞄準腫瘤，保護正常器官避免接受不必要的輻射。」