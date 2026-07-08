醫護各界攜手推廣癌後康復 中西合璧全方位支援婦科癌患者

註冊中醫師 麥燕琼醫師

隨著社會對癌症康復及長期護理的關注日益增加，如何提升患者在治療期間及康復後的生活質素，成為醫療界的重要課題。由醫療健康推廣協會（MHAF）主辦、華人藥業有限公司贊助的「中西合璧 · 癌後重整」婦科癌症講座於日前順利舉行，吸引了80位病友、照顧者及關注者出席，全場爆滿，反應熱烈。 本次活動為「華人藥業贊助 – 癌症關愛計劃」系列講座的首場，專為正處於治療期或康復期的婦科癌症（子宮頸癌、內膜癌及卵巢癌）患者及其家屬而設。活動旨在透過中西醫學的結合，為患者提供全面的營養、康復與身心修復知識。

婦科癌症健康講座

專科醫生與中醫師同台 解析最新治療與調理策略 講座邀請了婦科腫瘤科專科醫生李灝思醫生及註冊中醫師麥燕琼醫師擔任主講嘉賓。李灝思醫生從西醫角度出發，深入淺出地解析了子宮頸癌、內膜癌及卵巢癌的不同治療方案，並詳細講解了如何有效管理治療帶來的副作用，為患者建立清晰的臨床抗癌藍圖。 麥燕琼醫師則分享了中醫在癌症康復中的獨特角色。她探討了中醫如何透過「扶正調理」的策略，幫助患者全面提升病後免疫力，緩解西醫治療過程中的不適感。而現代人生活繁忙，很多人喜歡選擇靈芝、靈芝孢子等作調理之用。麥醫師剖析當中的分別以及一些日常保健食療貼士。兩位講者的分享相輔相成，為出席者提供了中西合璧的癌後重整建議，全面支援康復進程。

華人藥業鼎力支持 科研為本守護大眾健康 推動社區健康教育及支援頑症患者，需要社會各界的共同參與。本次講座得以順利舉行，有賴於華人藥業有限公司的鼎力贊助。成立於1988年的華人藥業，一直秉持「中西薈萃、科研為本」的理念，旗下品牌如「樂道」及「愛完全」在市場上廣受認可。 華人藥業始終走在中醫藥學現代化的前沿，長期與本港大學及科研機構開展緊密合作。以其皇牌產品「樂道三七」、「大學蟲草」及「大學靈芝」為例，均運用了大學研究實證，產品有效成分含量屬市場同類高水平，為廣大關注健康人士提供專業科學的日常保健選擇。透過是次公益贊助，華人藥業以行動踐行ESG企業社會責任，更體現了其守護大眾健康的核心價值。

MHAF 推動醫療公關 專業講座服務惠及社群 除了華人藥業的贊助，本次活動亦得到了協辦單位「伴您同行復康會」的全力協助。這種跨界別的合作模式，正是醫療健康推廣協會（MHAF）一直倡導的理念。作為獲稅務局第88條豁免繳稅的註冊慈善機構，MHAF一直致力於推動香港市民，特別是長者、長期病患者及弱勢社群的身心健康。 作為專業的醫療衛教平台與醫療公關推手，MHAF積極透過社區為本的預防性健康服務，提升市民對疾病預防及自我管理的認知。協會提供多元化的講座服務，涵蓋疾病預防、長者健康、職業健康、精神健康等多個範疇。其專業團隊包括專科醫生、中醫師、護士、營養師及物理治療師等，確保為社區提供最可靠的健康資訊。

(資料由客戶提供)