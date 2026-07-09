破解肺癌偽裝身份！免疫四藥聯合 有望取得長期存活效益

肺癌長年高居癌症死因之首，其中非小細胞肺癌患者若屬於「無基因突變」族群，過去第一線往往僅有化療可選，面臨治療瓶頸。所幸隨醫學進步，臨床上已出現「免疫PD-L1抑制劑」搭配「抗血管新生抑制劑」與雙化療的「免疫四藥聯合」療法。不僅成功打破過往存活期卡關一年的困境、讓治療反應率倍升，部分患者更取得超過5年的長期存活效益。

醫患溝通關鍵：無基因突變肺癌 過往轉移一線僅剩化療 「醫生，肺癌治療是不是一定要打化療？」嘉義長庚胸腔內科系胸腔腫瘤科主任方昱宏醫生分享，診間常有這類對話。由於年長病患不少，對化療副作用較為抗拒，甚至有病患一聽到要化療就放棄治療。方昱宏醫生強調，針對沒有標靶藥物可用、過往僅能靠化療為主的群組，醫患溝通至關重要。 方昱宏醫生說明，在非小細胞肺癌中，目前有多種標靶藥物可對應基因突變患者。以肺腺癌為例： 約五至六成患者：有基因突變，可使用標靶藥物，預後大幅提升。

其餘四至五成患者：屬於無基因突變的相對弱勢族群。 在過去，這群無突變的轉移性患者第一線只有化療可選，治療反應率僅約三成，中位整體存活期也始終卡在1年左右的關卡，成為臨床治療上的最大痛點。 免疫結合抗血管新生抑制劑 「四藥聯合」精準解除癌細胞偽裝 這個困境在2020年出現轉機。透過PD-L1抑制劑(免疫治療)與抗血管新生抑制劑的「雙抑制劑」組合，再搭配「雙化療」形成的「免疫四藥聯合」療法，成功翻轉了無基因突變的轉移性非鱗狀非小細胞肺癌的預後。

方昱宏醫生深入淺出地解釋免疫PD-L1抑制劑機制：「免疫治療的核心是重新喚醒我們的免疫系統。原本免疫細胞能辨識並攻擊癌細胞，但癌細胞為了存活，會發展出如同偽裝身份證般的『PD-L1機制』，一旦與免疫細胞的PD-1受體結合，就能騙過免疫系統。而PD-L1抑制劑正是用來阻斷這個結合，讓免疫細胞再度『醒來』重新攻擊癌細胞。」

治療反應率倍升 實際個案「抗癌 10 年」工作生活不間斷 方昱宏醫生援引大型臨床試驗數據指出，免疫四藥聯合組合能為第一線轉移性非鱗狀非小細胞肺癌患者帶來顯著的臨床效益： 腫瘤縮小反應率(客觀緩解率)：達約六成。

降低惡化風險：達約四成。

中位整體存活期：有望延長至19.8個月。

長期生存效益：約有15%的患者可獲得超過5年的長期存活。這是因為免疫細胞被重新喚醒後，攻擊效果具備持續性，部分患者即使後續停藥，仍能維持疾病穩定。 此外，試驗次族群數據顯示，該療程對於肺或肋膜積水的患者效果尤為顯著。