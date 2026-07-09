幽門螺旋桿菌會變胃癌？醫解釋感染後果 出現呢啲警號唔好拖

胃癌並非無法預防或無法早期發現的疾病。留意身體警訊，及早接受胃鏡檢查，並配合健康飲食與規律追蹤，才能真正守護自己的胃健康。

胃癌由於早期症狀常不明顯，許多患者在確診時已錯失最佳治療時機。國泰綜合醫院消化內科主治醫生陳柏諺分享，近年來，隨著幽門螺旋桿菌與胃癌關聯性的證據愈來愈明確，胃癌防治已邁入更積極的預防與早期介入時代。

胃癌的形成通常不是單一原因，而是長期發與多種風險因子共同作用的結果，其中最重要的危險因子之一是幽門螺旋桿菌感染。陳柏諺主治醫生指出，此菌會長期寄生在胃黏膜，引起慢性胃炎，部分患者可能逐漸進展為萎縮性胃炎、腸上皮化生、異生，最後增加胃癌風險。

陳柏諺主治醫生說明，胃癌早期症狀常與一般胃炎、胃潰瘍或消化不良相似，常見表現包括上腹悶痛、胃脹、食慾變差、噁心、消化不良，有些人會出現不明原因體重下降、倦怠、貧血、黑便或吐血，若腫瘤位於胃入口附近，可能造成吞嚥困難；若位於胃出口附近，則可能出現飯後嘔吐、胃排空不良等症狀。

陳柏諺主治醫生提及，胃癌的檢查方式包括胃鏡、組織病理檢查、電腦斷層、內視鏡超聲波、血液檢查及腫瘤標記等，其中，胃鏡合併活檢是診斷胃癌最重要的方法，可直接觀察胃黏膜是否有潰瘍、腫塊、凹陷、出血或可疑病灶，並取樣送病理確認。

仍是診斷胃癌的重要檢查

除了幽門螺旋桿菌外，其他風險因子包括：高鹽、醃漬、煙燻食物攝取過多，蔬果攝取不足，抽菸、飲酒、嚼檳榔，家族中有胃癌病史，曾接受胃部手術或惡性貧血等。另外，年齡增加、男性，也會使胃癌風險上升。

胃癌治療方式 依分期與病況決定

胃癌治療需依腫瘤位置、侵犯深度、淋巴結轉移及是否遠端轉移來決定。陳柏諺主治醫生說明，早期胃癌若侷限於黏膜層且符合條件，可考慮內視鏡黏膜下剝離術，保留胃部功能，若腫瘤較深或有淋巴結轉移風險，通常需接受胃部分切除或全胃切除並合併淋巴結廓清。

中晚期胃癌可能需要手術、化學治療、放射治療、標靶治療或免疫治療的整合，已發生遠端轉移，治療目標多以延長存活、控制症狀與維持生活品質為主。