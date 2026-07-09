港安引入第五代機械臂 減手術副作用

微創醫療近年發展愈見成功，由於其傷口細、恢復期短，成不少人的手術首選。香港港安醫院—司徒拔道6月初引進大中華首批第五代國際級後機械臂手術系統，初步臨床成效理想，冀可進一步提升本地微創手術的安全水平。

機械臂4大提升

第五代機械臂自引入後已應用在泌尿外科及外科，與上一代的最大分別在於力度回饋技術、視野更清𥇦、可排煙除霧及符合人體工學。泌尿外科顧問醫生王明晧指，過去醫生在手術時必須憑手感及經驗，就算輕微的拉扯也可能會過度牽拉或撕裂組織，但力度回饋技術可將刀尖的微細阻力即時傳至操控桿，令醫生更準確掌握施力輕重。