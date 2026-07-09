港安引入第五代機械臂 減手術副作用

微創醫療近年發展愈見成功，由於其傷口細、恢復期短，成不少人的手術首選。香港港安醫院—司徒拔道6月初引進大中華首批第五代國際級後機械臂手術系統，初步臨床成效理想，冀可進一步提升本地微創手術的安全水平。
機械臂4大提升
第五代機械臂自引入後已應用在泌尿外科及外科，與上一代的最大分別在於力度回饋技術、視野更清𥇦、可排煙除霧及符合人體工學。泌尿外科顧問醫生王明晧指，過去醫生在手術時必須憑手感及經驗，就算輕微的拉扯也可能會過度牽拉或撕裂組織，但力度回饋技術可將刀尖的微細阻力即時傳至操控桿，令醫生更準確掌握施力輕重。
升級影像系統提升了解析度與色彩真實度，像素較上一代系統提升4倍，配合影像融合技術，醫生可更清楚辨識器械位置與周邊結構；系統也結合能源與通風裝置，減少在手術過程中清潔鏡頭，有助縮短手術與麻醉時間。另外第五代機械臂使用人體工學操控台，醫生可按需要調節角度，減低長時間工作對他們的損害。
助避免後遺症
前列腺癌為本港男性第三大常見癌症，惟傳統根治性前列腺切除術因視野受限，約有兩成患者會出現術後尿失禁的情況；達70至80%出現勃起功能障礙，導致不少患者因而拒絕接受手術。泌尿外科顧問醫生馬偉傑指，第五代在前列腺手術多方面處理上均更理想，尤其在減少術後早期排尿控制及性功能方面，「力度回饋技術讓醫生精確掌握施力，有效減少神經損傷，減低術後尿失禁或勃起功能障礙的風險。」
胃癌、胰臟癌及肝癌都是本港常見的消化道癌症，其死亡人數亦有持續上升的趨勢，外科顧問醫生、機械臂外科手術系統(外科)醫務主管楊丕祥指，這類癌症的傳統切除手術風險大，後遺症多，而轉用機械臂輔助手術後，胃癌患者術中失血較少，住院時間大幅縮短，腸道功能恢復更快，3年無病存活率接近七成；胰臟癌患者方面，機械臂技術有助降低嚴重併發症及胰瘺風險，遠端胰臟切除的失血量顯著減少。楊丕祥強調，接受肝臟半切除的患者，機械臂組失血量僅為傳統腹腔鏡的三分之一，輸血需求及術後併發症率均大幅下降。即使在腫瘤較大或體形肥胖等複雜個案中，出血風險仍可大幅降低。
基層患者同受惠
港安醫院慈善基金自去年9月起推出機械臂手術資助計劃，首階段專注於機械臂輔助全膝關節置換手術，期望未來可延伸至不同專科，惠及更多基層患者，詳情請致電2835 0569。