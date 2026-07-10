手震唔一定係柏金遜 手震10年竟然係「呢個疾病」

77歲黃女士飽受雙手顫抖困擾長達10年，從倒水、吃飯到簽名都變得困難。她曾因手震導致銀行文件簽名不符遭退件，也不敢與家人外出聚餐，甚至連切菜備餐都經常割傷自己。直到至彰化基督教醫院就醫，確診為「原發性顫抖症」。

手震未必是柏金遜症 原發性顫抖症也很常見 許多人一出現手震，第一時間就聯想到柏金遜症，但事實上，手部顫抖的原因相當多元。彰基醫學中心神經內科主任莊介森醫生表示，黃女士罹患的是原發性顫抖症，與柏金遜症屬於不同疾病。 莊介森醫生指出，原發性顫抖症主要表現為雙手在拿東西、寫字、使用餐具等動作時出現顫抖，情緒緊張、焦慮或壓力大時症狀常會加劇。相較之下，柏金遜症除了顫抖外，還常伴隨動作遲緩、肢體僵硬及步態不穩等症狀，因此若出現持續性手震，應由神經科醫生進一步評估原因。

影響日常生活就應就醫 避免長期忍耐 黃女士因顫抖症狀逐年惡化，連簽名、畫眉毛及使用筷子都受到影響。莊介森醫生表示，不少患者誤以為手震只是老化現象，選擇長期忍耐，直到生活功能嚴重受限才就醫。事實上，若顫抖已影響工作、社交、飲食或日常自理能力，就應盡早接受評估。醫生會依症狀嚴重度、疾病類型及生活影響程度，規劃適合的治療方式。

藥物效果有限時 可評估進一步治療 目前原發性顫抖症治療以藥物為第一線選擇，但部分患者效果有限，或因副作用無法持續使用。此時可考慮進一步治療，包括深層腦部刺激術(DBS)及聚焦超聲波治療等選項。 莊介森醫生表示，聚焦超聲波治療主要適用於藥物控制不佳且症狀明顯影響生活的患者，原理是將超聲波能量精準聚集於腦部與顫抖相關的神經核，阻斷異常訊號傳遞，進而改善顫抖症狀。這項治療並非所有人都適合，治療前仍需接受完整評估，包括腦部影像檢查及頭骨條件評估，以確認安全性與治療效果。