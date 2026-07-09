聲沙｜聲沙休息幾天就得？唔理可能要手術解決 醫生揭6大常見成因 出現5症狀須及時求醫

聲音沙啞可能未必是小感冒所致？有醫生指出，部分聲沙情況若延誤處理，有可能會需要手術介入解決問題，醫生指出，常見有6大常見病因，並提醒一旦出現5大症狀就是求醫時機。

耳鼻喉科醫生胡皓淳在其 facebook專頁 上分享指，聲音沙啞在醫學上稱為「發聲困難」(Dysphonia)，指的是聲音呈現粗糙、氣息不足、說話費力，或音調異常偏高或偏低的狀態。許多人習慣將沙啞歸因於感冒或疲勞，然而臨床上其成因相當多元，部分情況若延誤處理，可能進展為慢性問題，甚至需要手術介入。他解釋指，聲帶產生聲音是透過喉部(俗稱聲匣)位於氣管上方，內部有兩條可開合的組織帶，即聲帶。說話時，肺部呼出的氣流使聲帶振動，產生聲波。任何影響此振動過程的因素，無論是黏膜腫脹、表面增生、閉合不全，或神經訊號異常，都可能導致聲音沙啞。

常見於教師、客服人員、歌手等需長期頻繁用聲的職業。初期表現為說話數小時後聲音變差，逐漸進展為早晨開口時聲音即已沙啞。此類結節不會自行消退，需透過語言治療調整發聲習慣。

此為最常見的成因，多伴隨鼻塞、喉嚨痛及突發性失聲。多數患者在感冒痊癒後1至2周內恢復。若感冒症狀已消退，聲音卻持續沙啞，則需進一步評估。

常見於中老年族群，聲音逐漸變薄、音量變小、容易漏氣。雖為老化現象，但可透過聲帶注射治療(如玻尿酸或自體脂肪)改善閉合效率。

常於一次劇烈用聲(如大吼、長時間演講)後發生，表現為持續沙啞、說話漏氣感明顯，充分休息後也不會明顯改善。此類結構性病變通常需以顯微手術處理。

微創顯微手術：適用於息肉、囊腫或結節在保守治療後無明顯改善者，以顯微器械精準切除病灶。

聲帶注射治療：適用於聲帶萎縮或部分麻痺患者，門診注射玻尿酸或自體脂肪填補聲帶體積。

胡醫生提醒，聲音沙啞應該向耳鼻喉頭頸外科求診，醫生可透過軟式喉鏡與電子頻閃喉鏡直接評估聲帶結構與振動狀況。另外，即使沙啞但喉嚨不痛，也需要要求醫檢查，因為早期病變通常不會造成疼痛，持續兩周以上的沙啞無論有無疼痛，都值得進一步評估。

聲音是我們每天傳遞想法、溝通情感的重要工具。短暫的沙啞多數不需過度擔心，但若持續超過兩周或反覆發作，背後往往有需要處理的病因。及早評估、對症處置，遠比拖延至聲帶受損加重後再治療，恢復效果要好得多。如有相關困擾，建議由耳鼻喉科醫師進行專業評估。