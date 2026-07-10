朱維德逝世｜資深傳媒人「朱翁」晚年患認知障礙住老人院 專家教10招預防 外出帶黑超也有用？

資深電視主持兼演員朱維德(朱翁)於2026年7月7日安詳離世，享年94歲。訃聞由其社交專頁「朱翁同行」發布，稱他「走完了精彩的一生」。朱維德1965年加入麗的映聲，1967年轉投無綫電視(TVB)，成為開台首批員工之一，服務長達53年。他先後主持多部節目，並參演多部電視劇，2014年獲頒「專業演員大獎」。晚年的朱翁患有認知障礙症，兩年多前入住護老院，最終在家人陪伴下告別人世。

朱維德逝世｜每10人即有1人確診認知障礙症 朱翁的離世，再度將公眾目光聚焦於認知障礙症(又稱失智症、腦退化症)的議題上。根據香港中文大學的調查，本地60歲以上長者中，約五分之一患有輕度認知障礙；70歲以上族群中，每10人即有1人確診認知障礙症。2024年，認知障礙症位列香港主要死因第7位，登記死亡個案中逾99%為65歲以上長者。隨著人口高齡化持續，此類疾病的盛行率與社會負擔預期將進一步上升。 朱維德逝世｜認知障礙症的病因分類

根據衞生署衞生防護中心資料顯示，認知障礙症是因大腦神經細胞病變導致功能衰退的疾病，患者的記憶、理解與判斷能力逐漸退化，常伴隨情緒與行為改變。依病因可分為以下主要類別： 阿茲海默症：佔所有病例約74%。特徵為腦部異常堆積澱粉樣蛋白與濤蛋白，導致神經細胞逐漸死亡。

血管性認知障礙症：佔約22%。與腦部血液供應減少有關，常見於中風或小血管病變患者。

其他類型(約4%)：包括額顳葉退化、路易體失智症等。 認知障礙症患者常同時患有心血管疾病、糖尿病、慢性阻塞性肺病或抑鬱症等共病，使臨床照護更為複雜。

朱維德逝世｜臨床病程的三階段演進 醫管局指出，認知障礙症的症狀通常緩慢出現，初期易被誤認為正常老化，而延誤診斷時機： 早期(第1至2年)： 短期記憶減退

表達或理解抽象概念困難(如描述身體不適或情緒)

情緒或行為波動

學習新事物與遵循複雜指令能力下降

基本自理能力尚存，但需旁人提醒 中期(第2至5年)： 遠期記憶與現實記憶混淆

語言表達偶有障礙

行為與性格改變，情緒不穩定

日常自理活動需他人協助 晚期(第5年後)： 記憶嚴重缺損，對熟悉的人事物亦感陌生

身體活動與精神狀態明顯衰退 無法有效溝通 完全依賴他人照護 生理時鐘紊亂

朱維德逝世｜專家教10招預防 外出帶黑超也有用 認知障礙症目前尚無根治方法，藥物治療僅能延緩部分症狀(如新型抗澱粉樣蛋白抗體可延緩早期患者病程約6個月)。因此，預防措施的落實至關重要。根據衞生署資料，流行病學研究指出，生活方式最健康者相較於最不健康者，認知障礙症風險可降低近4成；即使在遺傳風險較高的族群中，健康生活型態仍具顯著保護效益。具體建議如下： 體重與慢性病管理：維持血壓、血糖、血脂於理想範圍，遵循醫囑控制慢性病。 規律體能活動：每週至少150至300分鐘中等強度有氧運動(如快走)。 健康飲食：參照「健康食物金字塔」，每日攝取至少兩份水果與三份蔬菜，選擇全穀取代精緻穀物，減少油、鹽、糖攝取。 戒煙：吸煙損害腦部與感官功能，應立即戒除。 充足睡眠：研究顯示，50、60、70歲時若每晚睡眠少於6小時，認知障礙症風險增加30%。建議維持固定作息，目標每晚7至8小時高品質睡眠。 避免飲酒：長期大量飲酒會造成永久性腦損傷。 認知刺激與社交活動：參與填字遊戲、拼圖、麻將、棋類、樂器演奏、閱讀、書法或繪畫等；保持與親友聯繫，參加義工或興趣小組。 頭部保護：高風險工作或運動(如建築、拳擊、騎自行車)應佩戴安全頭盔；乘車繫安全帶；長者應預防跌倒。 視力保護：高風險工作或運動時佩戴護目鏡；外出佩戴太陽眼鏡防紫外線。 聽力保護：避免長時間暴露於高強度噪音；遵從「60–60規則」(音量不超過總輸出60%，每日不超過60分鐘)；於嘈雜環境佩戴耳塞或耳罩。