世界盃｜捱眼瞓睇波1個月要還一世健康債？ 營養師揭球迷賽後4大階段性健康風險

捱眼瞓看多一兩場卻要負上沉重代價？有營養師指出，世界盃期間的睡眠不足可能會令身體承受的累積負擔，需要付上更長的時間來修復，重則可能下半生也要承受各種帶來的健康風險。營養師指出，球迷看世界盃後可能會出現的4大健康風險。
世界盃｜捱眼瞓睇波1個月要還一世健康債？
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，每四年一度的世界盃足球賽，對全球觀眾而言是一場情感沸騰的集體盛事。凌晨時分的賽事轉播、關鍵時刻的緊張氛圍，確實令人難以割捨。然而，當賽程落幕、激情退去，身體在此期間所承受的累積負擔，可能需要遠比一個月更長的時間來修復。她指出，熬夜觀賽對生理系統的階段性影響如下：
1. 熬夜第一晚(24小時內)：食慾失控
睡眠剝奪的第一個生理變化，發生在食慾調控荷爾蒙的平衡上。研究顯示，睡眠不足會使飢餓素濃度顯著升高，同時抑制瘦素的正常分泌。此組合效應會明顯增強對高油脂、高糖分、高熱量食物的攝取慾望。同時，注意力集中度下降、反應速度變慢、短期記憶表現減弱，以及情緒穩定度降低，皆為此階段可觀察到的變化。
2. 連續熬夜兩至三天：血糖調控開始偏離
當睡眠限制持續至第三日，胰島素敏感度即可能出現可測量的下降。實驗證據指出，僅連續數日的睡眠縮減，即可誘發類似糖尿病前期的代謝變化。此時期血糖波動幅度增加、進食量上升，疲勞感亦隨之加重。
3. 熬夜一周：免疫功能進入抑制狀態
自然殺手細胞(NK細胞)的活性在持續睡眠不足後會明顯下降，導致宿主對病毒感染的防禦能力減弱。發炎指數上升、傷口癒合延遲、感冒發生率增加，均為此階段的典型表現。
4. 熬夜兩周：熱量平衡開始傾斜
每日睡眠時間少於六小時的狀態持續兩周後，平均每日熱量攝取可能增加約200至500大卡，且多餘熱量傾向於夜間攝取。此階段體重開始出現可測量的上升趨勢。
5. 熬夜一個月以上：多重慢性病風險累積
若睡眠剝奪狀態持續一個月以上，下列代謝與心血管風險指標將顯著上升：
脂肪肝發生率增加
高血壓風險上升
肥胖風險增加
第二型糖尿病風險上升
整體心血管疾病風險上升
世界盃｜食保健品抵消熬夜負面效應無用！
營養師高敏敏指出，許多人在熬夜後傾向大量攝取保健食品(如護肝產品、維生素補充劑或提神飲料)，試圖以營養補充方式抵消熬夜的負面效應。然而，從生理修復的角度來看，目前並無證據顯示任何補充劑能取代睡眠在組織修復與代謝調節中的核心功能。
世界盃的賽程僅為期一個月，但身體在此期間所承受的睡眠剝奪、代謝干擾與心血管負荷，可能需要數倍於此的時間才能完全恢復。享受賽事激情與維護健康之間並非零和選擇，而是需要在投入與節制之間取得平衡。每一個熬夜的夜晚，都是對身體未來健康儲備的預支。若能於賽事期間適度調整觀賽頻率與生活節奏，便能同時保有熱情與健康。