世界盃｜捱眼瞓睇波1個月要還一世健康債？ 營養師揭球迷賽後4大階段性健康風險

捱眼瞓看多一兩場卻要負上沉重代價？有營養師指出，世界盃期間的睡眠不足可能會令身體承受的累積負擔，需要付上更長的時間來修復，重則可能下半生也要承受各種帶來的健康風險。營養師指出，球迷看世界盃後可能會出現的4大健康風險。

世界盃｜捱眼瞓睇波1個月要還一世健康債？ 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，每四年一度的世界盃足球賽，對全球觀眾而言是一場情感沸騰的集體盛事。凌晨時分的賽事轉播、關鍵時刻的緊張氛圍，確實令人難以割捨。然而，當賽程落幕、激情退去，身體在此期間所承受的累積負擔，可能需要遠比一個月更長的時間來修復。她指出，熬夜觀賽對生理系統的階段性影響如下： 1. 熬夜第一晚(24小時內)：食慾失控 睡眠剝奪的第一個生理變化，發生在食慾調控荷爾蒙的平衡上。研究顯示，睡眠不足會使飢餓素濃度顯著升高，同時抑制瘦素的正常分泌。此組合效應會明顯增強對高油脂、高糖分、高熱量食物的攝取慾望。同時，注意力集中度下降、反應速度變慢、短期記憶表現減弱，以及情緒穩定度降低，皆為此階段可觀察到的變化。

2. 連續熬夜兩至三天：血糖調控開始偏離 當睡眠限制持續至第三日，胰島素敏感度即可能出現可測量的下降。實驗證據指出，僅連續數日的睡眠縮減，即可誘發類似糖尿病前期的代謝變化。此時期血糖波動幅度增加、進食量上升，疲勞感亦隨之加重。 3. 熬夜一周：免疫功能進入抑制狀態 自然殺手細胞(NK細胞)的活性在持續睡眠不足後會明顯下降，導致宿主對病毒感染的防禦能力減弱。發炎指數上升、傷口癒合延遲、感冒發生率增加，均為此階段的典型表現。

4. 熬夜兩周：熱量平衡開始傾斜 每日睡眠時間少於六小時的狀態持續兩周後，平均每日熱量攝取可能增加約200至500大卡，且多餘熱量傾向於夜間攝取。此階段體重開始出現可測量的上升趨勢。 5. 熬夜一個月以上：多重慢性病風險累積 若睡眠剝奪狀態持續一個月以上，下列代謝與心血管風險指標將顯著上升： 脂肪肝發生率增加

高血壓風險上升

肥胖風險增加

第二型糖尿病風險上升

整體心血管疾病風險上升