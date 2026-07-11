隱性肥胖｜睇落瘦 實質體脂高肌肉少4步簡易解決方案 尋回結實體態

有些人看上去並不算肥胖，BMI也屬正常，但一測量體脂，卻發覺超出標準，這些人便屬於Skinny-fat隱性肥胖。隱性肥胖與肥胖一樣，代謝症候群、心血管疾病、脂肪肝及糖尿病的風險都會增加，尤其40歲以上人士更加要留意。想擺脫隱性肥胖，並建立更好體態，可遵從以下4個步驟。

在進入主要步驟前，建議40歲以上的男性可以先抽血檢查，確認是否有低睾固酮、胰島素阻抗或甲狀腺功能減退等潛在問題，有助調整後續進度。

飲食上避免兩個極端：過度節食(影響復原與增肌)，也不要大幅度熱量超標(容易只長脂肪不長肌肉)。進食可維持體重的熱量，最能同時兼顧增肌與改善身體組成。熱量公式如下：

步驟 3 ：管理有氧運動

不少人以為，要減脂便要做大量有氧運動，事實上做太多高強度有氧(如每天HIIT)會影響肌肉修復，甚至惡化荷爾蒙問題。正確的做法是從最低有效劑量開始，每周進行1至2次低強度有氧(如快走、斜坡跑步機、腳踏車)，強度維持在「運動時仍能與人交談」的程度。有氧的目的是輔助增加代謝和胰島素敏感度，而非取代阻力訓練。

步驟 4 ：優化身體修復

肌肉是在休息時生長，修復好壞也決定了荷爾蒙環境是否能改善，所以休息與訓練同樣重要。每晚維持7至9小時的高質量睡眠。睡眠不足會降低睾固酮、惡化胰島素敏感度、並增加飢餓感。要提醒的是，酒精會阻礙肌肉蛋白質合成、破壞睡眠品質並降低睾固酮，因此飲酒應改為「偶爾為之」而非日常習慣。