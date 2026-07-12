以為清淡最健康？年紀大恐愈吃愈無力 長者飲食6大重點

飲食6大要點
事實上，長者餐食不用太複雜，若想他們吃得健康又開心，建議要留意以下6個重點：
易入口先有機會吃得夠：缺牙、假牙不合、口乾或咀嚼力下降等常常令長者排斥肉類、蔬菜和較硬的全穀食物，最後只吃粥或麵包，飲食亦變得愈來愈單一。若長者吃東西容易嗆到、吞不下去或習慣把食物含著，就可能不是單純把食物煮得軟爛就能解決，可能需要專業評估找出問題所在。
每餐都要有蛋白質：年齡增加後肌肉流失的速度會變快，別待晚餐才吃一大份肉，而是應該三餐都安排一些蛋白質，幫助身體攝取足夠的蛋白質。
補充纖維也要夠水：長者活動量減少、腸胃蠕動變慢，再加上飲水不足，很容易出現便秘問題。
飲食多樣性：全穀雜糧能提供纖維、維他命B群、E及多種礦物質，但有些長者不喜歡糙米太硬太粗的口感，這時可以將糙米浸久一點，以加加入白米烹煮，令其更易入口。
鈣質、維他命D和活動量：年紀愈大，骨質流失的速度也愈快。除了牛奶、乳酪等奶製品，黑芝麻、豆腐和深綠色蔬菜也能提供鈣質，而多到戶外活動有助身體製造維他命D，對維持骨骼和活動能力都很重要。
方便簡單更重要：長者知道飲食要均衡，只是買菜、切菜、煮飯和清洗太麻煩，所以乾脆少吃一餐半餐，為他們準備好食材或冷凍即食餐點，也是一個不錯的選擇。