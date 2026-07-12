以為清淡最健康？年紀大恐愈吃愈無力 長者飲食6大重點

易入口先有機會吃得夠：缺牙、假牙不合、口乾或咀嚼力下降等常常令長者排斥肉類、蔬菜和較硬的全穀食物，最後只吃粥或麵包，飲食亦變得愈來愈單一。若長者吃東西容易嗆到、吞不下去或習慣把食物含著，就可能不是單純把食物煮得軟爛就能解決，可能需要專業評估找出問題所在。