浸浴好處｜日本醫生揭每日浸浴防腦退化、提升免疫力 40度水浸10分鐘就得

香港人生活壓力大，想放鬆又健康？日本醫生研究指出，每日浸浴不只經濟實惠，更能有效提升免疫力、預防腦退化。立即學習40度水浸10分鐘的黃金浸浴法，改善心血管健康及睡眠質素！

日本東京都市大學人類科學部教授、溫泉療法權威早坂信哉指出，日本曾有調查指50至70歲的女性平均每年花在運動的金額約高達4萬日圓(約1,930港元)，另外也會花費2萬多日圓(約1,000港元)購買營養補充品，相對之下浸浴只需付水費及煤氣費，非常經濟實惠！

日本醫生公開「完美浸浴法」：40度暖水浸10分鐘

早坂信哉引用一個逾7萬人的醫學調查，並分享最完美及健康的浸浴方式，以40度的暖水浸泡10分鐘，到額頭微微出汗即可，而且次數愈多效果會愈明顯！

浸浴好處多｜3大功效助您提升健康

浸浴好處一：提升心血管健康

浸浴可令深層體溫提升一度，當血管擴張後可促進血液循環，提升血管彈性，有穩定血壓、預防粥樣動脈硬化等功效，更可護大腦及延緩認知退化問題。

浸浴好處二：提升免疫細胞活躍度