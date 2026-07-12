暑假安心玩！藥劑師教6類必備藥物、4大用藥禁忌 出外旅遊有保障

出國若需攜帶慢性病藥物或管制藥物，建議隨身攜帶診斷證明或處方箋正本，並事先查詢目的地國家的相關規定。

暑假旅遊旺季即將到來，相信不少人已經忙著規劃行程與執行李，但千萬別忘了「旅遊常備藥」，是整趟旅程最不可或缺的隱形防護罩。衛生福利部草屯療養院藥劑科主任古貞庭提醒，出外旅遊，務必依照個人健康狀況及旅遊目的地，提早準備適當藥物，才能在遇到發燒、腸胃不適、過敏或蚊蟲叮咬等突發狀況時及時應對，避免掃了出遊興致。

慢性病藥、腸胃藥不可少 旅遊備藥「帶對比帶多」重要

古貞庭主任表示，旅遊常備藥與其準備太多，不如要把必備的藥物「帶得精準」。除了慢性病患者應備足平日服用藥物，並最好多準備2至3天分量，以因應行程變動外；建議還可準備止瀉、止吐等腸胃藥、止痛退燒藥、抗過敏藥、暈車暈船藥，以及防蚊液、止癢藥膏、膠布等外用用品，較能應付旅途中常見的水土不服與不適問題。

精神科患者、高齡者 出遊用藥眉角多

針對精神科患者及高齡等特殊族群，古貞庭主任也提醒，精神科患者切勿因旅遊而自行停藥或漏服，若前往跨時區國家，應事先與醫生或藥劑師討論調整服藥時間，且部分暈車藥、感冒等藥物，可能會與精神科藥物產生交互作用，增加嗜睡風險。