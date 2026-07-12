讓癌細胞「斷電」？台大研究揭感覺神經與腫瘤生長有關 盼成肺癌治療新方向

肺癌長年位居十大癌症死因之首，雖然近年有免疫治療、標靶治療等較新的選擇，仍有部分患者治療效果有限。臺大醫學系客座教授、英國弗朗西斯·克里克研究院(The Francis Crick Institute)李力恩博士(Dr. Leanne Li)與臺大醫院、哈佛醫學院等團隊共同發表研究指出，肺癌腫瘤生長與肺部感覺神經有關，阻斷神經訊號讓其「斷電」，則觀察到免疫系統的抗癌能力提升；研究也發現，將偏頭痛相關藥物與免疫治療併用，發現肺腺癌小鼠的存活時間延長，顯示具潛在治療效益，成果已發表於國際頂尖期刊《細胞》(Cell )，未來將透過人體臨床試驗，進一步驗證其療效與安全性，希望能提供臨床不同的治療方向。

肺癌成「三冠王」死亡人數仍多 醫：癌細胞要「斷水＋斷電」 臺大醫院外科部陳晉興主任指出，在各個癌別中，肺癌的發生人數、死亡人數、健保醫療支出三方面都位居第一。儘管目前已有免疫治療、標靶治療等新技術，但肺癌的死亡人數未有明顯下降，特別肺腺癌，晚期患者常見預後不佳。 陳晉興主任表示，近20年來，臨床逐漸將血管新生抑制劑納入肺癌治療策略，原理為阻斷癌細胞透過血流供應取得養分與氧氣，讓癌細胞「斷水」，且多與化療、標靶治療、免疫治療等併用。而本次研究聚焦於肺癌、神經系統和免疫系統之間的相互作用，發現了讓癌細胞「斷電」的治療發展方向，也是過去在癌症研究領域中較少見的方向，研究結果受國際關注。

聞到煙味咳嗽也與它有關！研究揭：腫瘤周圍分布大量感覺神經 李力恩博士指出，肺部有豐富的感覺神經，特別是傷害性感覺神經主要負責偵測周遭環境的危險訊號，並在身體受外界刺激，如聞到煙味、空氣污染物時，透過咳嗽、產生痰液等生理機能的調控，讓身體回到平衡狀態。 本次研究發現，肺癌組織周圍會聚集大量傷害性感受神經，與正常組織相比分布更密集 。同時這些神經會釋放神經傳導物CGRP，在肺腺癌小鼠及人類患者的腫瘤組織均測得較高的CGRP濃度。

研究：活化傷害性感覺神經 觀察到腫瘤加速生長 李力恩博士說明，研究進一步透過動物試驗發現，當去除傷害性感覺神經後，觀察到腫瘤有所縮小；相對地，活化神經後，則發現腫瘤加速生長，可見傷害性感覺神經與腫瘤的發展具有密切關聯。 研究也同時發現，這些神經訊號會抑制腫瘤周圍形成免疫防禦據點，即「第三級淋巴組織」(TLS)。她解釋，這類淋巴組織直接長在腫瘤附近，其中的免疫細胞也能經由較短的路徑達到抑制腫瘤的作用，臨床也觀察到部分癌別的患者，如肺癌患者若有較多第三級淋巴組織，與較好的腫瘤控制有關。

研究團隊以社區安全比喻，人體正常的淋巴結就像城市裡的警察局，而腫瘤周圍新形成的免疫防禦據點則像社區巡邏隊，負責監控可疑活動、召集支援和維護社區安全。肺癌周圍的神經就像持續發送錯誤訊號的通訊系統，抑制了巡邏隊的建立與運作，最終讓癌細胞得以逃避免疫監控、持續生長。 研究團隊觀察肺腺癌小鼠模型發現，感覺神經被抑制的小鼠，其肺部的第三級淋巴組織也相對較多，同時腫瘤生長受到抑制。 香煙亦活化感覺神經！偏頭痛用藥合併免疫治療具潛在效益