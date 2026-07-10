HPV感染≠性生活混亂

近日HPV(人類乳頭瘤病毒)感染風險引起全城關注，不少市民聞HPV色變，將其與性病或癌症畫上等號，甚至擔心在健身室或公眾泳池都會「中招」。但其實無論是甚麼性別，只要有性經驗，每10個人就有8個有機會感染HPV。

婦產科專科醫生李文軒指出，「超過99%機率的HPV是透過性接觸傳播，在公眾地方感染的風險極低。而感染HPV亦不代表私生活混亂，即使只有單一伴侶，也有感染的可能，公眾應消除標籤，將其視為常規健康問題。」

HPV未必近期感染

李文軒解釋，「HPV是一種性接觸病毒，但不一定是近期感染到的病毒，與一般性病有本質的區別。一般性病如椰菜花(性病疣)或盆腔炎，多為近期感染引起，會出現分泌物改變或不適等症狀；但HPV可能早在首次性接觸已感染，並長期隱藏在體內而不自覺，成為隱性帶原者。」更重要的是，HPV可以完全沒有症狀，特別是男士多數須透過檢查才發現。