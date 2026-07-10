HPV感染≠性生活混亂

近日HPV(人類乳頭瘤病毒)感染風險引起全城關注，不少市民聞HPV色變，將其與性病或癌症畫上等號，甚至擔心在健身室或公眾泳池都會「中招」。但其實無論是甚麼性別，只要有性經驗，每10個人就有8個有機會感染HPV。
婦產科專科醫生李文軒指出，「超過99%機率的HPV是透過性接觸傳播，在公眾地方感染的風險極低。而感染HPV亦不代表私生活混亂，即使只有單一伴侶，也有感染的可能，公眾應消除標籤，將其視為常規健康問題。」
HPV未必近期感染
李文軒解釋，「HPV是一種性接觸病毒，但不一定是近期感染到的病毒，與一般性病有本質的區別。一般性病如椰菜花(性病疣)或盆腔炎，多為近期感染引起，會出現分泌物改變或不適等症狀；但HPV可能早在首次性接觸已感染，並長期隱藏在體內而不自覺，成為隱性帶原者。」更重要的是，HPV可以完全沒有症狀，特別是男士多數須透過檢查才發現。
公眾地方感染風險極低
不少人擔心在泳池或健身室感染HPV，李文軒明確表示，「非性接觸感染的機率非常低，病毒離開人體後數小時內逐漸失去活性，但並非不可能。」至於使用安全套能否完全阻隔病毒，他坦言不是100%，因為HPV主要透過皮膚接觸傳播，親密接觸時未必立即使用安全套，任何未被安全套覆蓋的部位，都有可能成為病毒傳播的途徑。雖然安全套並非百分百防護，但仍是目前預防多數性傳染病最有效的方法之一。
感染HPV≠癌症
李文軒強調，感染HPV毋須過度恐慌。HPV病毒主要分為低風險型與高風險型，「低風險型可能引起口腔或陰道顆粒等狀況，但不會變成癌症。高風險型就有機會演變為癌症如肛門癌、口腔癌或子宮頸癌，惟機率非常低。」只要做充足的篩查，即可將子宮頸癌風險減至最低。
目前醫療上沒有專門消滅HPV的特效藥，疫苗只是預防，不能用於治療，但超過80%的人在感染HPV後，可依靠自身的免疫力在1至2年內自行清除病毒。關鍵是保持健康生活習慣，避免吸煙及壓力過大。
甚麼時候開始定期篩查？
李文軒建議，25歲後有性行為的女性應開始定期進行子宮頸抹片及HPV檢查，「首一兩年都可能每年一次，之後視乎抹片和HPV狀況，若正常可5年一次。一般平均做到65歲。」預防方面，接種九價HPV疫苗確實能預防近九成的子宮頸癌及相關疾病，但由於無法涵蓋所有高風險病毒株，即使接種後，仍必須定期進行子宮頸抹片檢查(子宮頸細胞檢驗)。李文軒鼓勵，「年輕女性盡早接種疫苗，未有性接觸前打最有效，現時學校已開始為學生接種。」
另外，即使已感染其中一兩種HPV類型，仍建議接種疫苗，因可預防其他未曾感染的類型。「若出現低風險HPV引起的顆粒(如椰菜花)或造成不適，可透過手術等方法處理。」他特別呼籲吸煙人士戒煙，因吸煙會增加病變風險，戒煙有助身體自行清除病毒。