牙周病入心 可致心臟病發

牙周病和冠心病看似不相干，但其實息息相關。由於牙周病會令牙齦出現傷口，如未有好好處理，可能會導致口腔細菌透過發炎的牙齦傷口進入血液，引起發炎，甚至冠心病的風險。心臟科專科醫生張仁宇提醒，市民平日應注重口腔健康，以免增加心血管疾病或感染的風險。 牙周病兩大影響 張仁宇指，牙周病主要對心臟造成兩個影響。第一個影響是當牙齒健康欠佳，甚至有牙周病時，細菌或會經微絲血管進入心臟，如心臟本身有受損，就可能造成心臟發炎或心臟感染。其次是增加心血管疾病的風險，牙周病會誘發身體的炎症反應，即白血球與細菌打仗而釋放炎症因子，當炎症因子經過微絲血管走到心臟，就會刺激心血管的內壁，令膽固醇或其他物質可以輕易進入，並形成斑塊令血管堵塞。

相對口腔健康的人士，患牙周病或有發炎的人士出現心血管病的病發率高約兩倍。張仁宇解釋，心血管病主要分為急性及慢性，急性即指供應心臟氧氣與養分的冠狀動脈因膽固醇斑塊積聚而變得狹窄或硬化，一旦斑塊突然破裂就會引發血栓阻塞血管；而慢性心臟病則為炎症因子促進斑塊形成，並逐步堆積在血管內壁，終成堵塞，而這兩個過程其實也取決於炎症因子。

人工心瓣增感染 另外，如本身患有先天性心臟病，曾接受修補手術如更換人工心瓣，一旦口腔出現細菌性發炎也可能會增加感染風險，「始終是一個人工物料，細菌容易黏附在上面，或引起感染性心內膜炎。其症狀不是很明顯，多為長期無故發燒，或有肚瀉、傷風及喉嚨痛等症狀，一旦有反覆發炎的情況，就要逐一排除感染來源，並要透過心臟超聲波及抽血作進一步檢查。」 保持口腔健康 牙周病與心臟健康息息相關，因此要預防心血管疾病，除了平日要有健康的作息及生活習慣外，亦要保持口腔健康，包括定期洗牙、飲食均衡、保持牙肉健康等。心臟病患者如須接受手術，術前也建議先處理牙齒或口腔疾病，尤其是與心瓣膜相關的手術，應先處理牙肉及牙齒疾病，如去除蛀牙及補牙等，將術後的感染風險降至最低。若本身患有牙周病，就應盡量先讓牙周情況轉好再接受手術。