離焦鏡片控近視 4歲起可用 一年無加深

近視在近年開始被醫學界認為是眼疾，而高度近視會增加嚴重眼疾的風險，因此也是全球關注的公共議題。香港理工大學與豪雅光學最近在多區正向光學離焦(DIMS)專利技術的基礎上，成功研發出三重增強設計(DIMS TED)的新一代近視控制鏡片，首次適用於4歲或以上兒童，臨床研究也證實在一年內近視平均無加深。 近視增未來眼疾風險 理大眼科視光學院副教授謝欣然指，預計2050年全球約半數人患有近視，並有約一成人有高度近視，「高度近視會增加嚴重眼疾的風險，包括近視性黃斑病變、視網膜脫落、開角性青光眼及後囊下白內障等；而近視每增加100度，伴隨的風險也會增加」。

愈早控制愈理想 兒童眼軸的增長速度在4至6歲最快，近視發展也會較為迅速，因此在這階段盡早介入效果最明顯。目前針對近視控制干預措施包括光學、藥理學、外在環境及紅光治療，而今次研發的DIMS TED近視控制鏡片屬光學治療的其中一種，謝欣然解釋，光學離焦即指物體位置不同時所產生的光學效應，在鏡片上施加光學訊號，以達到同時矯正和離焦效果，控制近視。

與上一代鏡片相比，DIMS TED近視控制鏡片採用了三重增強設計，包括縮小中心光學區，激活眼睛對近視離焦訊號最敏感的強效訊號區，以提升近視控制效能；增強離焦度數，提供更強的近視離焦訊號；以及延展治療視區，覆蓋更廣闊的周邊視野。 早發性近視成效更佳 為評估DIMS TED近視控制鏡片的效果，理大於2023至2025年招募196名4至12歲的香港兒童進行為期12個月的臨床試驗，並將他們隨機分組。結果發現，佩戴新鏡片的兒童近視平均無加深，並對4歲起患早發性近視兒童有明顯成效。