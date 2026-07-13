經痛飲食｜月經食生冷食物會傷子宮？婦產科醫生：真正元兇非冰水

月經期間食生冷食物會加劇經痛？台灣婦產科醫生蘇怡寧拆解迷思，指出醫學上無證據顯示冰冷食物傷子宮。立即了解真正導致經痛的元兇，以及月經期間的飲食建議，擺脫經痛困擾！
月經食生冷食物會傷子宮？醫生質疑「文化問題」
蘇怡寧認為，如果生冷食物會導致經痛或子宮受傷，照計全世界的女生也會出現同樣問題，但歐美國家完全沒有此概念，日本韓國也未有此觀念，質疑為何只有被教育過生冷食物會導致經痛的人才有此問題，「比較像文化問題而非生理問題」。
冰水入肚會降子宮溫度？醫生：身體會自行調節
雖然過去曾有數篇觀察性研究發現生冷食物與經痛有關，但蘇怡寧強調相關不等於因果，解釋其實在進食生冷食物後，冰水進入胃後很快就被身體加熱到接近體溫，而人體的核心體溫一直維持在37度左右，子宮也一樣，並不會因為飲了一杯冰水而突然降溫。
蘇怡寧指，冰很少自己出現，多會與含糖飲料、咖啡因等一同出現，但上述提過的觀察性研究並沒有將冰、糖、咖啡因及其他生活習慣完全拆開，認為真正導致痛經的真兇可能是糖或其他東西，即干擾因子。
月經來可放心吃冰？醫生：身體感受最重要
不過這並不代表每個人都可以放心吃冰？如果月經來時食生冷食物後出現不適，就建議不要食，但人人的身體狀況不同，身體的感受才是最重要。「如果你吃冰完全沒事，也不用因為別人的一句話，開始懷疑自己是不是錯了。也不要擔心擔心吃冰會把子宮吃壞或是把身體搞壞，因為目前沒有可信的實證支持這種說法。」