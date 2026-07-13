長壽秘訣｜巴西長壽3姊妹合計316歲 因為住得夠近？醫生揭3招長命百歲健康關鍵

近日巴西有3位親姊妹因為長壽合計年齡高達316歲，而獲得健力士世界紀錄認證，並成為科學界「長壽基因計劃」的研究焦點。醫生指出，其實長壽不只是與基因有關，有3大方法也有助長命百歲之餘可以擁有健康生活。

長壽秘訣｜巴西長壽3姊妹合計316歲 不只靠基因

功能醫學科專科歐瀚文醫生在其Facebook專頁上分享指，該3名姊妹分別為109歲、104歲和103歲，她們的長壽現象吸引了科學家與「長壽基因計劃」上門研究，希望解開人類的長壽密碼。他強調，長壽醫學的核心目標，已從單純追求活得久，轉向強調「活得健康、活得好」。換句話說，重點不只是延長生命的長度，更在於延長健康的品質與長度。

長壽秘訣｜3大領域發展打破基因限制

歐醫生表示，這三位人瑞的案例之所以備受關注，在於她們為健康老化提供了難得的研究素材。聖保羅大學的「長壽基因計劃」正試圖解析她們的基因組，尋找可能具有保護作用的遺傳變異。然而，長壽醫學強調，老化是多重機制交互作用的結果。現時的健康長壽醫學正向3大領域發展以打破基因限制：