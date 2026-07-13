長壽秘訣｜巴西長壽3姊妹合計316歲 因為住得夠近？醫生揭3招長命百歲健康關鍵

近日巴西有3位親姊妹因為長壽合計年齡高達316歲，而獲得健力士世界紀錄認證，並成為科學界「長壽基因計劃」的研究焦點。醫生指出，其實長壽不只是與基因有關，有3大方法也有助長命百歲之餘可以擁有健康生活。
長壽秘訣｜巴西長壽3姊妹合計316歲 不只靠基因
功能醫學科專科歐瀚文醫生在其Facebook專頁上分享指，該3名姊妹分別為109歲、104歲和103歲，她們的長壽現象吸引了科學家與「長壽基因計劃」上門研究，希望解開人類的長壽密碼。他強調，長壽醫學的核心目標，已從單純追求活得久，轉向強調「活得健康、活得好」。換句話說，重點不只是延長生命的長度，更在於延長健康的品質與長度。
長壽秘訣｜3大領域發展打破基因限制
歐醫生表示，這三位人瑞的案例之所以備受關注，在於她們為健康老化提供了難得的研究素材。聖保羅大學的「長壽基因計劃」正試圖解析她們的基因組，尋找可能具有保護作用的遺傳變異。然而，長壽醫學強調，老化是多重機制交互作用的結果。現時的健康長壽醫學正向3大領域發展以打破基因限制：
抗老科學(Geroscience)：改變細胞分子層面衰老機制，關閉促進衰老的基因。
老化診斷學(Gerodiagnostics)：透過生物標記精準評估大腦、血管與器官的實際生理年齡。
精準老年醫學(Precision Geromedicine)：按個人體質度身訂造抗衰老策略。
長壽秘訣｜3招長命百歲健康關鍵
而三位人瑞的日常習慣，恰好呼應了科學驗證的健康原則：
天然原型飲食：她們強調「所有東西都是新鮮的」，童年時無冰箱，吃的是釣回來的魚與自種蔬菜。這符合提倡的「抗發炎飲食」，遠離高度加工食品，從腸道健康開始，為抗老化奠定基礎。
維持動態生活：無論是擔任護理師、從事手工藝，她們始終保持活動與目標。規律的日常活動能維持大腦認知、肌肉力量與代謝功能。
強大的家庭與社會支持：三姊妹彼此就近照應，緊密的情感連結有助於調節壓力荷爾蒙，對大腦與心血管健康有顯著的保護作用。
歐醫生指出，或許無法選擇自己的基因，但透過對表觀遺傳的理解，並採納這些實證支持的生活習慣，如選擇原型食物、保持規律活動、建立有意義的社會連結。我們有能力改善自己的健康軌跡。這正是長壽醫學的核心精神，不僅延長生命，更延長健康的生命。