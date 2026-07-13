近三成年輕男性「M因子」偏高 研究：與厭女、親密關係暴力風險有關

研究主持人、蘇黎世大學犯罪學及社會學家丹尼斯里博(Denis Ribeaud)表示，所謂「M因子」並非用來衡量一個人是否具有男子氣概，而是反映一種認為「男性在社會中的角色與地位正逐漸受到挑戰」的態度，其通常伴隨男性優越主義、厭女、傾向暴力、歧視性少數及反對性別平等等觀點。

近兩成男性屬高分族群 18至24歲每3人就有1人 研究結果顯示，約20%的男性在M因子評估量表中屬於高分族群，研究觀察到這類族群較容易認同相關態度，且與較高暴力風險有關，其中18至24歲男性的比例更接近三成，相當於每3人就有1人屬於高分族群，另約半數該年齡層男性認為，傳統男性角色正在社會中逐漸被邊緣化。 相較之下，女性整體較傾向支持平等導向的性別觀念，研究團隊指出，雖然男女在部分態度上的差異會隨年齡增加而逐漸縮小，但女性在各年齡層中，對強調由男性主導的傳統性別分工等觀念的認同程度，始終低於男性。

教育、收入較低者分數較高 也較支持傳統性別分工 研究也發現，M因子評估量表的得分與社經地位存在關聯，研究觀察到教育程度較低、職業地位較低及收入較少的男性，較易出現較高分數，反之教育程度較高及職涯發展前景較佳者，分數則較低。此外，M因子量表高分族群也較傾向接受權威式教養與體罰，並支持傳統家庭分工模式，例如由女性負責大部分照顧工作，男性則主要扮演家庭經濟支柱角色。 研究也指出，家庭背景及居住地區同樣可能造成影響，例如父親出生於瑞士境外，尤其來自父權色彩較濃厚國家的男性，研究觀察到其M因子量表分數普遍較高。此外，德語區男性的M因子得分也高於法語區及義大利語區，郊區及鄉村地區則高於城市地區，研究團隊認為，相關差異可能與文化背景及社會環境因素有關。

M因子量表高分 與非自願單身漢親密關係暴力有關 研究團隊分析後認為，社會排斥及有限的社會參與程度，可能促使部分男性形成這類觀念，而僵化的男性氣質則可能成為他們建立自我認同及自尊的重要來源。 研究同時發現，M因子量表高分者較認同自己屬於「非自願單身(incel)」者，也較常接觸重口味色情內容，甚至是接受性服務，並更易在親密關係中出現暴力行為，或成為暴力事件的受害者。里博表示，這樣的情況並不矛盾，當一個人將男性優越主義、女性貶抑及行為控制視為理所當然時，就更易同時出現在暴力關係的不同角色之中，也代表社會各界有必要針對男性氣質與性別角色議題展開更廣泛的討論，並應從學校教育開始推動。