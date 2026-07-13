下廚煮飯與失智症風險降低有關？專家：烹飪過程細節多 助大腦保持靈活

失智人口逐年增加，為避免更多人在晚年面臨失能和臥床風險，醫療體系和長照負擔增加，日常生活中有哪些方法可幫助維持大腦健康、延緩認知功能退化，也成為許多人關心的議題。英國《每日電訊報》報道，專家指出，煮飯的過程需要規劃、安排時間、解決各種突發狀況，是絕佳的「大腦運動」。日本最新研究也發現，長輩經常在家烹煮食物，可能與失智症風險降低有關，尤其在料理新手身上觀察到更明顯的降幅。

日研究：愈常動手料理食物 失智風險愈低 上述研究團隊共分析超過1萬名65歲以上長者的健康資料，追蹤期間達6年。研究觀察發現，愈常自己料理食物的人，失智風險愈低。從對烹飪的熟悉度來看，原本就懂得料理的人，每周至少下廚一次，男性失智風險降低約23%，女性則降低約27%；若是烹飪初學者，更觀察到失智風險降低達67%。基於這項發現，研究團隊指出，年長者保持進廚房煮飯的習慣，對預防失智症可能具有潛在的助益，不過他們也強調，本次研究僅發現兩者存在相關性，且失智風險下降也可能受到未被納入研究觀察的其他因素影響，未來仍需進一步證實失智風險與烹飪的因果關係。

烹飪動員大腦多區域 可觀察執行功能狀況 英國西敏大學認知與臨床神經科學暨心理學Catherine Loveday教授指出，烹飪過程中認知功能會受到高度刺激，可用於觀察日常生活大腦執行功能的狀況。 她進一步說明，執行功能主要由大腦額葉負責，包含規劃、策略運用、解決問題、組織與時間管理等能力。同時烹飪過程也需要多個腦區同時運作，包括負責決策的前額葉皮質、處理感官資訊的頂葉皮質、負責運動控制的基底核，以及與警覺性有關的丘腦。

烹飪其實很複雜 過程處處考驗大腦 Loveday教授指出，一次烹飪不同的菜色時，需要在各種的任務之間來回切換，大腦必須不斷思考「這道菜要煮多久？加熱後會發生什麼變化？」這類需要持續動腦的活動，可能與神經可塑性、神經連結強化及認知儲備等可能存在關聯。 她以製作早餐為例，看似只是煎蛋、煙肉、香腸等簡單組合，實際上必須同時掌握不同食材的處理方式與完成時間，考驗大腦如何安排順序與分配注意力。處理複雜的任務時，大腦左右半球可能會協同運作，可能與晚年認知功能的維持有關。此外，煮飯過程中還包含持續觀察眼前的變化，例如根據食材大小不同即時調整烹調時間，這些決策也仰賴大腦的靈活應對。