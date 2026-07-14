高蛋白飲食｜增肌減肥反傷身？醫生揭3大迷思：過量恐致胰島素阻抗

高蛋白飲食近年成健身熱潮，但盲目補充蛋白質恐傷身！台灣醫生引述研究揭示，過量蛋白質或增胰島素阻抗、脂肪肝風險。立即看高蛋白飲食3大迷思及正確攝取貼士，食得健康又有效！

高蛋白飲食副作用｜過量蛋白質增胰島素阻抗風險

結果發現，每日蛋白質攝取最高組別較攝取量最低組更容易出現血糖控制不佳的情況。雖然高蛋白組在手握力表現上顯著較佳，肌肉功能較強，惟他們的糖化血色素控制卻相對較差。

劉曜增指出，一旦大家未有顧及整體營養比例，導致蛋白質攝取過量，過多的胺基酸可能干擾葡萄糖的運輸與磷酸化過程，影響胰島素的正常作用，可能增加胰島素阻抗的風險。

即肌肉的增長不等於健康，飲食失衡反而會令代謝狀態轉差。而且在總熱量過多的情況下，過量的蛋白質仍可能轉化為脂肪儲存，反而增加了胰島素分泌負擔，進而提升肥胖與脂肪肝的風險。