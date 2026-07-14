高蛋白飲食｜增肌減肥反傷身？醫生揭3大迷思：過量恐致胰島素阻抗

高蛋白飲食近年成健身熱潮，但盲目補充蛋白質恐傷身！台灣醫生引述研究揭示，過量蛋白質或增胰島素阻抗、脂肪肝風險。立即看高蛋白飲食3大迷思及正確攝取貼士，食得健康又有效！
台灣減重醫生劉曜增引述一項美國研究，分析美國國家健康與營養調查中990名40歲以上的糖尿病患者，並依每日蛋白質攝取量分為4組。
高蛋白飲食副作用｜過量蛋白質增胰島素阻抗風險
結果發現，每日蛋白質攝取最高組別較攝取量最低組更容易出現血糖控制不佳的情況。雖然高蛋白組在手握力表現上顯著較佳，肌肉功能較強，惟他們的糖化血色素控制卻相對較差。
劉曜增指出，一旦大家未有顧及整體營養比例，導致蛋白質攝取過量，過多的胺基酸可能干擾葡萄糖的運輸與磷酸化過程，影響胰島素的正常作用，可能增加胰島素阻抗的風險。
即肌肉的增長不等於健康，飲食失衡反而會令代謝狀態轉差。而且在總熱量過多的情況下，過量的蛋白質仍可能轉化為脂肪儲存，反而增加了胰島素分泌負擔，進而提升肥胖與脂肪肝的風險。
高蛋白飲食建議｜4大原則食得健康又有效
因此如要進行高蛋白飲食，比例、補充時機及分配方式也很重要。
注意蛋白質攝取量：一般成日建議攝取體重每公斤1.1克蛋白質，如平日有健身或要增肌，則可提高至1.5至2克。
揀選優質蛋白質：以低脂原型食物為主，如魚、豆類、雞蛋等。
平均分配飲食時間：避免一餐進食整日的分量，最佳攝取時間包括運動後30分鐘內及早餐。
適當進食碳水化合物：碳水化合物可穩定血糖及提升運動表現。