沒有最熱只有更熱 提防熱衰竭8訊號 避免傷元氣損健康

24節氣中的小暑過後，炎夏亦正式展開，高溫、潮濕和強烈日照的迫逼下，不只體感溫度升高，也使身體進入容易耗氣傷津的時期。如果你經常覺得疲倦卻又難以入眠，甚至出現頭痛、胸悶、心悸等不適症狀，未必是簡單的勞累或天氣太熱，有可能是身體發出的熱衰竭警號。
暑易耗津
中醫認為「暑易傷氣，暑易耗津」，所謂「氣」是指維持人體生命活動的重要能量，「津液」則是滋養身體、維持循環與代謝的重要物質。然而，當天氣過於炎熱，人體持續經由流汗散熱，過程中大量消耗水分和能量，若未能及時補充，身體便容易出現氣虛和津液不足，進而影響精神、睡眠、情緒及循環。
與此同時，不少人在夏季長時間吹冷氣，又經常喝凍飲，於是形成外熱內寒，傷及陽氣和脾胃功能。
熱衰竭8訊號
大量出汗、皮膚濕冷黏膩
頭暈、頭痛
噁心、嘔吐
肌肉痙攣無力
心跳加快、呼吸急促
疲倦無力、虛弱
皮膚蒼白、血壓偏低
注意力下降、反應變慢
夏天養生重點
為減少被暑氣所傷，夏天養生重點建議包括：
避免正午曝曬：上午11點至下午3點是紫外線和熱能最強的時間，應減少戶外活動。
少吃冷飲：避免損傷脾胃功能，加重疲勞和消化不良。
多補充水分：建議小量多次補充室溫水，不要到口渴才飲。
適度流汗：可透過散步、快走等溫和運動促進代謝循環，但勿過度流汗耗傷過多津氣。
維持規律作息：晚上11點前入睡，有助氣血修復及心神安定，並維持規律作息與生活。
飲食則可多吃綠豆、苦瓜、蓮子等6種食材，有助清熱、降火、養心又安神。