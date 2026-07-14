沒有最熱只有更熱 提防熱衰竭8訊號 避免傷元氣損健康

24節氣中的小暑過後，炎夏亦正式展開，高溫、潮濕和強烈日照的迫逼下，不只體感溫度升高，也使身體進入容易耗氣傷津的時期。如果你經常覺得疲倦卻又難以入眠，甚至出現頭痛、胸悶、心悸等不適症狀，未必是簡單的勞累或天氣太熱，有可能是身體發出的熱衰竭警號。

暑易耗津

中醫認為「暑易傷氣，暑易耗津」，所謂「氣」是指維持人體生命活動的重要能量，「津液」則是滋養身體、維持循環與代謝的重要物質。然而，當天氣過於炎熱，人體持續經由流汗散熱，過程中大量消耗水分和能量，若未能及時補充，身體便容易出現氣虛和津液不足，進而影響精神、睡眠、情緒及循環。

與此同時，不少人在夏季長時間吹冷氣，又經常喝凍飲，於是形成外熱內寒，傷及陽氣和脾胃功能。

熱衰竭 8 訊號