慢性發炎易被忽略！專家揭6大警號 體重莫名增加亦暗藏危機

慢性發炎本身不是一種疾病，卻被認為與許多健康問題有關。根據英國《每日電訊報》報道，英國劍橋大學先天免疫學Clare Bryant教授表示，短暫的發炎反應其實是人體的防禦機制，若發炎反應經年累月持續存在，就可能對健康產生影響。專家也為民眾整理出可能與慢性發炎有關的6大身體警號。

1. 「愛生氣」要注意 恐形成發炎惡性循環 容易生氣、情緒不穩定，經常想與他人爭執，可能是慢性發炎的警號之一。英國伯明罕大學發炎與老化研究專家Niharika Duggal副教授指出，情緒與發炎之間被認為存在雙向關係。例如工作繁重影響心情，可能提高壓力荷爾蒙皮質醇(cortisol)濃度，進而啟動免疫反應。 當血液中長期存在高濃度的發炎分子，也可能刺激大腦負責壓力調節的區域，使人更容易感到煩躁、易怒。動物試驗中也發現，發炎程度提高可能干擾情緒，負面情緒又進一步加劇發炎，逐漸形成惡性循環。Duggal副教授建議，增加社交活動有助於紓緩壓力，部分研究也發現，透過治療改善心理健康，可能與發炎程度降低有關。

2. 牙齦出血不只是口腔健康問題 可能演變成全身性發炎 牙菌斑是附著在牙齒和牙齦表面的生物薄膜，主要由細菌組成。Duggal副教授表示，牙齦容易出血代表其正處於發炎狀態，免疫系統正在抵抗牙菌斑堆積帶來的刺激，而牙齦的局部發炎若長期未改善，後續可能與全身性發炎有關聯。 研究顯示，罹患慢性牙周病，可能與類風濕性關節炎等發炎相關疾病有關；長期牙齦發炎可能誘發神經系統發炎、連帶對腦部產生影響，增加認知功能下降風險。改善方式包括每天使用牙線，減少牙菌斑累積，改用電動牙刷可能比手動刷牙更有益於牙齦健康。

3. 體重突然增加？可能與發炎影響荷爾蒙調節有關 飲食習慣沒有明顯改變，體重卻突然增加，也可能與慢性發炎相關。英國愛丁堡大學發炎研究中心Chengcan Yao研究員表示，發炎分子可能干擾胰島素、瘦素(leptin)與皮質醇等荷爾蒙的調節，進而促進食慾增加和脂肪儲存。 有研究發現，經過20分鐘中等強度慢跑後，觀察到產生發炎反應的免疫細胞數量減少，每天快走20分鐘也有相似的觀察結果。哈佛研究也發現，運動會促進調節性T細胞生成，可能有助於抑制慢性發炎。

4. 容易眼乾、口乾？警惕免疫系統異常 乾癬、乾燥症(又稱為修格蘭氏症候群)等自體免疫疾病，都可能造成淚液或唾液分泌異常。自體免疫疾病是由免疫系統錯誤攻擊自身正常組織所致，可能引發身體反覆慢性發炎，Duggal副教授表示，乾燥症的發生，就與免疫系統過度活化、攻擊人體負責產生水分的腺體有關。 研究顯示，薑黃中的薑黃素(curcumin)被認為具有抗發炎潛力，可能可抑制發炎相關的基因調控機制。不過相關研究通常是針對長時間且高劑量的薑黃素使用狀況進行觀察，不是一般料理中的小量薑黃。