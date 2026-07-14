車禍擊後聞不到燒焦味 PRP合併玻尿酸注射 改善外傷性嗅覺障礙

39歲邵先生7年前因車禍造成頭部外傷與顱內出血，康復後卻發現喝中藥猶如喝清水，熟悉的咖啡香與美食香氣皆消失。從事化學藥劑與焊接工作的他，因聞不出揮發氣味與燒焦味，對環境失去警覺能力。臺中榮總耳鼻喉頭頸部史千岳醫生表示，經詳細檢查與磁振造影評估，發現患者大腦雙側額葉底部的嗅覺區及傳遞訊號的路徑受創傷影響，確認為外傷性嗅覺喪失。
傳統處置侷限多 PRP嗅裂注射提供嗅覺修復
史千岳醫生說明，患者多年來接受口服類固醇、鋅劑補充與嗅覺訓練等傳統處置，但變化有限。醫療團隊評估後，安排患者接受自體高濃度血小板血漿(PRP)嗅裂注射。經觀察，患者長年未有變化的嗅覺功能出現部分改變，在氣味辨識的檢測分數上觀察到差異，逐漸能察覺部分氣味存在，為長期聞不到味道的他找回一線生機。
PRP合併玻尿酸注射改善嗅覺障礙 研究成果登國際期刊
臺中榮總耳鼻喉頭頸部團隊投入PRP應用於嗅覺障礙研究，共收納92名外傷性患者。研究觀察指出，接受PRP合併玻尿酸嗅裂注射的患者群中，在部分情況下觀察到嗅覺功能差異，數據表現與僅接受傳統處置的對照組有所不同。該項探討PRP合併玻尿酸注射至鼻腔嗅覺黏膜的隨機前瞻性研究，成果已於2026年發表於國際耳鼻喉科相關期刊《International Forum of Allergy & Rhinology》。
每十人就有一人嗅覺異常 車禍恐致神經受損
史千岳醫生指出，約每10名成年人即有1人以上存在不同程度的嗅覺功能異常。引發嗅覺障礙的常見因素包含以下幾類：
感冒或病毒感染後遺症
慢性鼻竇炎與鼻息肉
老化或神經退化性疾病
車禍跌倒造成之頭部外傷
史千岳醫生進一步解釋，頭部外傷發生率約為5%至30%以上，強烈撞擊可能導致負責傳遞氣味訊息的神經或大腦區域受創，進而引發嗅覺下降。
濃縮血小板含生長因子 精準注射輔助神經修復
針對修復機制，史千岳醫生說明，嗅覺神經是少數具備「再生能力」的神經組織。PRP利用患者自身血液濃縮取得高濃度血小板，含有促進組織修復的生長因子，透過精準注射至嗅覺神經所在的嗅裂區域，輔助受損神經修復。此微創處置取自病人血液，安全性受臨床肯定，雖屬自費項目且後續變化因人而異，仍為缺乏有效對策的病人帶來新選項。
嗅覺喪失恐忽視環境危機 醫：加裝警報設備
臨床對於嗅覺障礙處置須依病因而定，神經性障礙常搭配嗅覺訓練，反覆刺激系統重新辨認味道。史千岳醫生提醒，嗅覺喪失不僅影響食慾與情緒，更可能難以察覺氣體外洩、火災煙霧或化學物質等危險訊號。若發生車禍撞擊或感染後出現嗅覺異常，應盡早至耳鼻喉科接受評估；針對已有嗅覺障礙的患者，史千岳醫生建議居家應加裝瓦斯偵測器及煙霧警報器，以降低日常意外風險。
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