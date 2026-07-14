車禍擊後聞不到燒焦味 PRP合併玻尿酸注射 改善外傷性嗅覺障礙

39歲邵先生7年前因車禍造成頭部外傷與顱內出血，康復後卻發現喝中藥猶如喝清水，熟悉的咖啡香與美食香氣皆消失。從事化學藥劑與焊接工作的他，因聞不出揮發氣味與燒焦味，對環境失去警覺能力。臺中榮總耳鼻喉頭頸部史千岳醫生表示，經詳細檢查與磁振造影評估，發現患者大腦雙側額葉底部的嗅覺區及傳遞訊號的路徑受創傷影響，確認為外傷性嗅覺喪失。

傳統處置侷限多 PRP 嗅裂注射提供嗅覺修復

史千岳醫生說明，患者多年來接受口服類固醇、鋅劑補充與嗅覺訓練等傳統處置，但變化有限。醫療團隊評估後，安排患者接受自體高濃度血小板血漿(PRP)嗅裂注射。經觀察，患者長年未有變化的嗅覺功能出現部分改變，在氣味辨識的檢測分數上觀察到差異，逐漸能察覺部分氣味存在，為長期聞不到味道的他找回一線生機。

PRP 合併玻尿酸注射改善嗅覺障礙 研究成果登國際期刊

臺中榮總耳鼻喉頭頸部團隊投入PRP應用於嗅覺障礙研究，共收納92名外傷性患者。研究觀察指出，接受PRP合併玻尿酸嗅裂注射的患者群中，在部分情況下觀察到嗅覺功能差異，數據表現與僅接受傳統處置的對照組有所不同。該項探討PRP合併玻尿酸注射至鼻腔嗅覺黏膜的隨機前瞻性研究，成果已於2026年發表於國際耳鼻喉科相關期刊《International Forum of Allergy & Rhinology》。