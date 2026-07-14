捱夜睇波 小心世界盃症候群

世界盃賽事進行得如火如荼，很多球迷不惜犧牲睡眠時間也要支持愛隊。註冊中醫師邱立利提醒，長期捱夜、休息不足可能會導致世界盃症候群，出現眼乾、喉嚨痛、頭痛、口乾口苦等症狀，建議透過食療、調整作息等方式讓身體回復正常。 陰虛火旺最常見 世界盃症候群即指連續捱夜看球、休息不足及飲食不定時導致失衡，令身體出現眼乾、喉嚨痛、頭痛、口乾口苦、便秘、失眠、疲倦等不適。邱立利解釋，「熱氣，又或中醫所講的上火其實並非疾病，而是針對上述提及過偏熱症狀的一個統稱。其背後牽涉多種證型，包括最常見的陰虛火旺，及因個人體質而發展成肝鬱化火或濕熱內蘊。」

耗傷陰液、增肝負荷 中醫認為，長期捱夜會容易耗傷陰液，因晚上屬陰，日久可累及肝腎之陰，部分人士可出現陰虛火旺。如再加上飲食不節，飲酒、食消夜、情緒波動過大等，都可能會兼見肝鬱化火、肝胃不和或濕熱內蘊等。 捱夜看世界盃會傷及身體，主要是因中醫認為「子午流注」，每個時間也與一個臟腑有關，如晚上11時至凌晨3時是肝經及膽經混合的時間，長期捱夜不只耗傷陰液，也會增加肝臟負荷，肝主情緒，過度興奮、緊張、壓力大等都可導致肝氣鬱結。

由於捱夜會傷及陰液，令眼睛及咽喉失去滋養。同時中醫認為「肝開竅於目」，當肝血或陰液不足時，雙眼容易乾澀、疲勞、發紅；津液不足時，咽喉亦容易出現乾痛、灼熱感，甚至聲音沙啞。若再加上飲酒或進食辛辣、煎炸食物，熱象可能更加明顯，不適亦容易加重。

另外，由於陰液不足，腸道失於濡潤，容易令大便乾結、排便困難；而當心神不寧時也會增加入睡困難，或多夢易醒，形成惡性循環。 辯證論治 邱立利指，中醫講求辯證論治，就算症狀相類似，也要按病人的需要制訂不同的治療方針，如屬陰虛火旺，就以滋陰清熱為主；若兼見肝鬱化火，則會配合疏肝理氣、清肝瀉火；若因飲酒、消夜過多而出現口苦、口臭、胃脹、大便黏滯等症狀，則可能屬肝胃不和或脾胃濕熱，治療上須兼顧健脾和胃、清熱化濕及消食導滯。

健康消夜小食建議 睇波時建議少食油膩煎炸食物，可改吃綠豆沙，有清熱解毒、消暑除煩、生津止渴及利水之用，適合因捱夜、天氣炎熱或進食煎炸食物後，出現口乾、心煩、咽喉不適等偏熱症狀人士；蓮子百合糖水則助養心安神、潤肺養陰，適合睡眠欠佳、心煩或捱夜後感到疲倦的人士。 若本身屬虛寒體質或脾胃功能較弱，則建議飲銀耳蓮子羹，銀耳性質較平和，有助滋陰生津、潤肺養胃，較不易增加脾胃負擔。 邱立利最後提醒，捱夜後應透過調整作息、均衡飲食、適當按摩太衝、神門等穴位及按體質食療，減輕不適，幫助身體逐步恢復平衡。