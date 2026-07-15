淡水魚刺身｜食安中心警告：生食恐染肝吸蟲增患癌風險 附3大預防貼士

港人愛吃魚生，但生食淡水魚刺身恐感染肝吸蟲，嚴重可致癌！食安中心警告，東南亞淡水魚風險高。即看3大預防貼士，保障健康，避免寄生蟲危機。
根據食物安全中心漁業主任鍾偉祺撰寫的報告，魚源性寄生蟲在海魚及淡水魚中均屬常見。一些魚源性寄生蟲可感染人類，例如線蟲及吸蟲。海魚中常見的線蟲有異尖線蟲，至於屬吸蟲的中華肝吸蟲則常見於淡水鯇魚及相關品種，尤其中華肝吸蟲病盛行於東南亞及東亞地區，有文獻指，估計東亞地區感染人數達1,500萬人，而其中1,300萬人在中國。
淡水魚刺身潛藏危機：中華肝吸蟲
魚源性寄生蟲會涉及多個中間宿主，而商業價值高的魚，例如鯇魚就正是這些寄生蟲的中間宿主，牠們可能因在飼養過程中透過受污染的環境或投餵的飼料，吃下寄生蟲的卵或包囊，如人類生食或未有徹或煮熟有關魚類，就可能會受到感染。
如何避免魚源性寄生蟲感染？食安中心3大建議
目前歐洲國家已發展出專門的水產養殖方法，推行養殖魚類的寄生蟲防控措施，歐盟已認可在沒有寄生蟲的環境中培殖胚胎和飼養，並以經殺滅寄生蟲處理的飼料餵飼的養殖魚類，感染寄生蟲的風險大為降低。不過在東南亞地區養殖的魚類，例如鯇魚則未受監控，仍可能有大量的魚源性寄生蟲。
買魚時應光顧可靠的持牌店鋪。
高危人士，包括長者、幼童、孕婦及免疫力較低人士不宜生吃魚類。
要避免感染魚源性人畜共患寄生蟲病，最好把魚類產品妥為煮熟。