口臭要處理 研究指嚴重牙周病 令1疾病風險飆升兩成

很多人都有牙周病問題，於是長期牙齦出血、口氣揮之不去，別以為只是單純的口腔衛生欠佳，有研究發現，患有嚴重牙周炎的人，日後出現高血壓、高血壓及高血脂等代謝綜合症風險因素的機會高近兩成。
屬慢性發炎
根據在《Journal of Periodontal Research》公布的大型研究，經過分析10項長期追蹤研究、涵蓋逾58萬人的數據，發現牙周病患者未來發展出至少一項代謝綜合症風險因素的機會，比沒有牙周問題的人顯著高約18%。
專家指出，牙周病可被認定為一種慢性發炎，原因是牙齦和牙周組織長期受到細菌刺激，令身體持續處於低度發炎狀態，或因此而增加代謝問題出現的風險。
避免牙周病5個實用建議
不想健康被牙周病侵蝕？可以參考以下一些實用建議：
盡量減少含糖飲料：手搖、果汁、含糖咖啡可以成為口腔細菌的營養來源，更會劇烈影響血糖穩定。
每餐要攝取足夠蛋白質：牙周組織修復、肌肉維持和血糖穩定都需要蛋白質。
選擇慢速吸收澱粉：白米飯、白麵包、甜麵包、餅乾等容易造成血糖快速波動，糙米、燕麥、蕃薯、粟米、南瓜或全麥製品是較佳的選擇。
牙齦常流血要求醫：牙齦反覆流血、口氣、牙齒鬆動，應接受牙科檢查和評估，以處理牙石、牙囊及牙菌斑等問題。
缺牙或咀嚼不便時遠離軟澱粉：牙力不足的人傾向取白粥、麵條、麵包及蛋糕等食物，又會減少進食蛋白質和蔬菜，其實可選擇蒸蛋、豆腐、魚肉、碎肉、燉菜或蔬菜湯等，既容易咀嚼的食物兼能維持均衡營養。