口臭要處理 研究指嚴重牙周病 令1疾病風險飆升兩成

很多人都有牙周病問題，於是長期牙齦出血、口氣揮之不去，別以為只是單純的口腔衛生欠佳，有研究發現，患有嚴重牙周炎的人，日後出現高血壓、高血壓及高血脂等代謝綜合症風險因素的機會高近兩成。

屬慢性發炎

根據在《Journal of Periodontal Research》公布的大型研究，經過分析10項長期追蹤研究、涵蓋逾58萬人的數據，發現牙周病患者未來發展出至少一項代謝綜合症風險因素的機會，比沒有牙周問題的人顯著高約18%。

專家指出，牙周病可被認定為一種慢性發炎，原因是牙齦和牙周組織長期受到細菌刺激，令身體持續處於低度發炎狀態，或因此而增加代謝問題出現的風險。