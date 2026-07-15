增肌減脂要點食？營養師公開「運動前中後飲食」攻略

建議有慢性疾病者在開始規劃運動與營養補充前，務必先與醫生或營養師討論，依個人健康狀況擬定合適且安全的運動計劃。

近年來隨著健康意識抬頭，愈來愈多人希望透過健身改善體態。如何有效在短時間內增肌減脂成了健身者最關心的議題，然而，網路上充斥許多未經證實的運動與飲食迷思，容易造成大眾觀念上的混淆。國泰綜合醫院營養師林子恩提醒，錯誤的飲食與運動方式不僅可能事倍功半，甚至可能對健康造成負面影響，實在得不償失。

林子恩營養師說明，肌肉蛋白質合成並非單靠攝取蛋白質即可達成，而是受到多種不同因素影響，如阻力運動提供肌肉生長所需的刺激，是啟動合成的重要關鍵；足量且優質的蛋白質可供應肌肉成長的材料；充足的碳水化合物則避免肌肉蛋白質被分解。

運動的種類大致分成有氧運動及阻力運動。增肌減脂的建議分配方式為：每周運動至少3次以上阻力運動搭配有氧運動，視個人體能狀況調整比例，運動強度建議至少達到中等強度以上，才能有效刺激肌肉生長與提升體能。

運動前30至60分鐘前建議可以補充約30至50克碳水化合物及5至10克蛋白質，有助於肌肉肝醣儲存並減少運動時對肌肉造成的損傷。運動前食物選擇建議：香蕉1隻＋無糖豆漿190ml。

運動有助改善體態與健康，但增肌並非運動後大量補充蛋白質即可達成。過量攝取不僅增加身體負擔，對肌肉合成幫助有限。相較攝取量，補充時機與整體飲食搭配更為關鍵，應避免使用來源不明或缺乏科學依據的補充方式。

●運動中補充營養，運動我最行。

運動中時間若較長(連續時間超過45分鐘以上)，建議補充富含醣類(約30至60克/每小時)及含電解質的飲料，避免長期運動造成電解質過度流失或血糖過低的現象。運動中食物選擇建議：運動飲料、稀釋果汁等。

●運動後補充營養，運動更有效。

由於運動後會導致肌肉血管損傷，缺乏攝取醣類反而會造成肌肉蛋白質流失，研究顯示運動後30分鐘內補充醣類1.0至1.2g/kg與蛋白質0.25至0.3g/kg(比例約3~4:1，以60公斤體重計算，醣類攝取60至72g，蛋白質攝取約15至18g)，有助於增加較多肌肉蛋白質合成。運動後食物選擇建議：中型番薯1個＋滷小方豆乾2至3塊。