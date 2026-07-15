早期高風險乳癌 適切用藥助防復發

荷爾蒙陽性/HER2陰性(HR+/HER2-)乳癌為最常見乳癌亞型，雖相對溫和及較易治療，但遠期復發率甚高。研究指CDK4/6抑制劑有助預防復發，病友組織「乳您一起」及亞太政策倡議研究所ASAP希望本港預防復發藥物資助可惠及更多高風險早期患者，減低患者憂慮也減少本港整體經濟損失。 於2021年開始的第一階段乳癌篩查先導計劃，所發現的乳癌有97%為第二期或以下的早期患者。臨床腫瘤科專科醫生鄭志堅認為計劃很成功，有助早發現早治療，「惟篩查無法改變腫瘤生物學特性，例如HR+/HER2-乳癌在確診20年後的復發風險持續高企，特定高風險亞型的風險可達42%至55%。」

提升無侵襲性復發存活期 HR+/HER2-乳癌在本港初期患者中佔約三分二，值得留意是確診5年之後出現復發的患者，逾七成為HR+(包括HER2+及HER2-)。研究亦發現，高風險無淋巴轉移(N0)的復發風險，與1至3個淋巴結轉移(N1)的相若，顯示無淋巴結轉移不等於不會復發。鄭志堅進一步解釋，「高風險指的是病理級數為第三級，又或第二級兼Ki-67生長指數高。」 目前減少HR+/HER2-乳癌復發風險的方法是，採用荷爾蒙治療配搭CDK4/6抑制劑。一項針對第二及第三期高復發風險早期HR+/HER2-乳癌患者的研究，發現上述治療組合可提升無侵襲性復發存活期(iDFS)，減低28.4%復發風險。

資助覆蓋不足 「乳您一起」最近的患者支援需求問卷發現，近九成患者處於工作年齡，乳癌造成家庭經濟及社會勞動力的直接衝擊；患者最大壓力來源是心理(88.6%)及經濟(84.6%)，並希望可以縮短檢查、專科及治療的等候(78.7%)，和增加預防復發相關治療的資助(70.1%)。「乳您一起」創辦人唐智穎指，「患者面對長達20年的復發風險，令其長期處於不確定狀態；目前安全網只覆蓋4個或以上淋巴結轉移患者，估計有75%高風險患者被排除在外，相對內地、新加坡及英國等所有高風險患者都得到藥物資助，顯得不夠全面。」

資助具可持續性 至於資助早期HR+/HER2-乳癌患者預防復發能否帶來經濟效益，ASAP結合全球學術研究的臨床數據及香港本地統計數據作出分析，從治療成本、勞動生產力及政府收入3個層面進行系統估算。研究顯示，每100位接受預防復發治療的患者，可令社會避免1.9億元的經濟損失，當中包括4,505萬元的醫療成本及政府收入損失。ASAP研究總監張博宇指，「若政府能透過議價將每月藥費壓縮至10,000元以下，政府每投入1元用於預防復發治療，可帶來約5.56元的經濟回報。其中1.32元為節省的治療成本及避免的稅收損失，符合經濟效益及具可持續性。」