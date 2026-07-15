胸部下垂唔只同老化有關！醫生指3大習慣恐加速鬆弛 哺乳非直接原因

胸部下垂是不少女性在意的外觀問題，有人甚至會透過提乳手術改善。美國整形外科醫生指出，隨著年齡增長，膠原蛋白流失多導致，使結締組織彈性下降，本就是乳房鬆弛的自然老化過程，但體重反覆增減、吸煙及缺乏內衣支撐等生活習慣，也可能進一步加速下垂，至於不少人認為會造成胸部下垂的哺乳，其實並非直接原因。 綜合《紐約郵報》、《華盛頓郵報》報道，美國整形外科醫學會(American Society of Plastic Surgeons)統計，提乳手術已成為當地第4常見的美容手術，2024年共完成超過15.3萬例，美國整形外科醫生瑞秋福特(Rachel Ford)指出，乳房下垂(breast ptosis)主要與年齡增長有關，隨著膠原蛋白流失，結締組織逐漸失去彈性，負責支撐乳房的庫伯韌帶(Cooper’s ligaments)也可能會逐漸鬆弛，導致乳房隨著時間自然下垂。

破解迷思！哺乳並非胸部下垂元凶 至於不少女性擔心，哺乳也會導致胸部下垂，福特醫生表示，真正造成乳房外觀變化的通常是懷孕期間的荷爾蒙變化、乳房體積增減，及產後乳腺組織增生與萎縮等因素，都可能導致乳房支撐結構改變，因此即使沒有哺乳，也可能出現乳房下垂情形。 體重大起大落、吸煙恐加速乳房下垂 如何延緩胸部下垂，福特醫生指出，體重大幅增加或減少，可能使乳房反覆膨脹與縮小，即使減重成功，原先被撐大的皮膚仍可能無法完全回復原有的緊緻，導致乳房看起來較為下垂。她也提醒，許多人誤以為只有大胸部才會下垂，但事實上，小胸部同樣可能因皮膚鬆弛而受到影響，只是相較之下，發生嚴重下垂的比例較低。

此外，福特醫生指出，吸煙或使用其他含尼古丁產品，也可能會加速皮膚及組織老化，不僅增加癌症及心血管疾病風險，也會讓原本隨年齡發生的身體衰退進一步提前發生。