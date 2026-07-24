【家居隱形危機】過萬隻塵蟎陪你瞓？日本天然「先除後防」兩大對策 徹底阻截致敏源守護家人健康

香港氣候長年溫熱潮濕，加上夏季長時間開冷氣，室內環境往往成為塵蟎繁衍的絕佳溫床。不少人起床後經常出現打噴嚏、鼻敏感、皮膚痕癢等情況，甚至出現濕疹與氣管敏感，這些徵狀很可能就是源自每天與大家共枕的過萬隱形大軍。要徹底改善家居空氣與睡眠質素，單靠日常清洗床單並不足夠，必須採取具針對性的「先除後防」對策。 床褥、梳化與布藝用品成重災區 傳統清潔難阻致敏源爆發 許多人誤以為定期晾曬被褥或使用一般吸塵機已足以應付塵蟎問題，然而塵蟎體型極其微小，且具備極強的附著力，往往深深藏匿於床墊、枕頭、梳化及毛公仔的纖維深處。這些物品於日常生活接觸頻繁，很容易累積皮屑並成為塵蟎源源不絕的食糧，使塵蟎的繁殖速度以幾何級數上升。值得留意的是，引起敏感反應的未必是塵蟎本身，而是其排泄物及屍體碎片。若未能從源頭將其誘捕及驅逐，其排泄物與屍體便會隨空氣飄散，成為誘發氣喘及皮膚過敏的健康定時炸彈。

日本製天然誘捕科技 輕鬆一放主動活捉百萬塵蟎 要將潛藏在寢具的塵蟎一網打盡，可以使用殺牠死塵蟎誘捕包。殺牠死塵蟎誘捕包採用純日本製的研發技術，特別利用對人體無害的天然成分散發獨特氣味，能夠主動吸引塵蟎爬入誘捕包內。產品最令人安心之處在於其完全不使用任何化學除害劑，對於注重居家安全的家庭，尤其是家中有嬰幼兒或寵物的環境而言，無疑是一份最溫和的守護。

殺牠死塵蟎誘捕包擁有極強的捕捉效能，單單一盒即可捕捉超過132萬隻蟎蟲。用家只需打開透明膠袋，無需撕破黑色誘捕包，便能直接放置在床及枕頭下、嬰兒床、地毯下、梳化縫隙、衣櫃、嬰兒抽屜或車箱內等塵蟎較常潛藏的位置。每張單人床建議使用1至2個，效用長達約3個月，讓忙碌的都市人能以最簡便的方式，24小時無間斷消滅隱形致敏源。 驅蟎屏障外圍佈防 消毒除臭一噴即時見效 除了透過誘捕包進行源頭打擊，日常暴露在空氣中的大面積布藝用品同樣需要建立堅固的防禦線。日本原裝入口的殺牠死驅蟎噴劑，混合了多種植物提煉成分與天然草藥，噴灑後能迅速在纖維表面形成一層塵蟎極其厭惡的天然屏障，有效將藏匿其中的塵蟎驅逐。

殺牠死驅蟎噴劑不含任何殺蟲劑，配方更特別加入了綠茶提取物與乙醇，在驅蟎的同時能一併消除布製品上的汗味與異味，並達到消毒殺菌的複合功效。在日常打掃時，只需輕鬆一噴，防護效果便能維持長達1個月。需要留意的是，為了保護衣物材質，應避免將噴劑直接使用在絲綢、人造絲等弱水性物料，以及皮革、毛皮、地板、家具和家用電器上，如不慎噴射應立即抹走。 雙劍合璧發揮極致功效 締造真正無蟎安心空間 想要達到最理想的家居防蟎效果，建議將兩款產品配合使用，實施「先除後防」的策略。首先在床單表面、窗簾及毛公仔等塵蟎潛藏的布藝表面定期噴灑殺牠死驅蟎噴劑，迫使塵蟎無處容身，徹底切斷其繁殖鏈。再在床及枕頭下等核心位置放置殺牠死塵蟎誘捕包，將深層的蟎蟲主動吸引並牢牢困在包內。兩者既能提供長效的源頭誘捕，又能兼顧即時的表面驅逐與消毒，配合使用就能為自己與家人打造一個真正乾淨、無致敏源的安心生活空間，告別敏感困擾。

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