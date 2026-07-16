過敏性鼻炎反覆鼻塞、流鼻水 醫生：部分患者可評估手術治療

53歲陳先生長期受鼻塞、打噴嚏及流鼻水困擾，半夜常因鼻塞驚醒，以為只是換季或小感冒反覆發作。就醫檢查後發現，不僅罹患過敏性鼻炎，還合併慢性鼻炎。經藥物治療及接受「下鼻甲低溫射頻鼻甲消融術」合併「後鼻神經燒灼」治療後，鼻塞及過敏症狀明顯改善，睡眠品質也隨之提升。
梅雨季交替易發作 鼻敏感盛行率高
衛生福利部臺北醫院耳鼻喉科李家萱醫生指出，目前正值梅雨季末、盛夏初期，濕度、溫差變化及塵蟎活躍，都容易使過敏性鼻炎惡化，近期因鼻塞、流鼻水、眼鼻搔癢求診的人數也明顯增加。
李家萱醫生表示，過敏性鼻炎是常見的慢性疾病，成人盛行率約二至三成，兒童超過三成，20歲以下更接近四成。患者除了鼻塞外，也常出現打噴嚏、流鼻水、眼鼻搔癢等症狀，部分病人還可能合併氣喘或異位性皮膚炎。常見誘因包括塵蟎、溫差、花粉、寵物毛髮及部分食物致敏原，必要時可透過過敏原檢測找出誘發因素。
鼻塞久拖恐變慢性鼻炎 治療依症狀選擇
李家萱醫生表示，目前治療仍以藥物控制為主，多數患者症狀可獲改善，但藥物主要控制症狀，無法改變過敏體質。若鼻腔長期反覆發炎，下鼻甲可能肥厚，進一步形成慢性鼻炎。
針對藥物治療效果有限或長期鼻塞的患者，可依病況評估手術治療。其中，下鼻甲低溫射頻鼻甲消融術可改善肥厚鼻甲造成的鼻塞；若合併接受後鼻神經燒灼治療，則可透過內視鏡導引，以低溫處理與過敏反應相關的神經分支，降低鼻腔過敏反應及黏膜發炎，進一步改善流鼻水、打噴嚏及鼻癢等症狀，也是近年美國鼻科醫學會認可的治療選項之一。
鼻敏感反覆發作 應及早就醫評估
李家萱醫生提醒，若鼻塞、流鼻水、打噴嚏等症狀反覆發作，甚至影響睡眠與日常生活，不要誤以為只是換季或感冒，應及早至耳鼻喉科接受評估，依病情選擇合適治療方式，才能有效改善生活質素。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】