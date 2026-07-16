過敏性鼻炎反覆鼻塞、流鼻水 醫生：部分患者可評估手術治療

若鼻塞、流鼻水、打噴嚏等症狀反覆發作，甚至影響睡眠與日常生活，不要誤以為只是換季或感冒，應及早至耳鼻喉科接受評估，依病情選擇合適治療方式，才能有效改善生活質素。

53歲陳先生長期受鼻塞、打噴嚏及流鼻水困擾，半夜常因鼻塞驚醒，以為只是換季或小感冒反覆發作。就醫檢查後發現，不僅罹患過敏性鼻炎，還合併慢性鼻炎。經藥物治療及接受「下鼻甲低溫射頻鼻甲消融術」合併「後鼻神經燒灼」治療後，鼻塞及過敏症狀明顯改善，睡眠品質也隨之提升。

梅雨季交替易發作 鼻敏感盛行率高

衛生福利部臺北醫院耳鼻喉科李家萱醫生指出，目前正值梅雨季末、盛夏初期，濕度、溫差變化及塵蟎活躍，都容易使過敏性鼻炎惡化，近期因鼻塞、流鼻水、眼鼻搔癢求診的人數也明顯增加。

李家萱醫生表示，過敏性鼻炎是常見的慢性疾病，成人盛行率約二至三成，兒童超過三成，20歲以下更接近四成。患者除了鼻塞外，也常出現打噴嚏、流鼻水、眼鼻搔癢等症狀，部分病人還可能合併氣喘或異位性皮膚炎。常見誘因包括塵蟎、溫差、花粉、寵物毛髮及部分食物致敏原，必要時可透過過敏原檢測找出誘發因素。