高血脂控制良好自行停藥 中年男心導管再次阻塞須搶救

高血脂初期通常沒有明顯症狀，因此被稱為「隱形殺手」，往往等到出現胸悶、胸痛等不適時，血管病變已相當嚴重。

現年63歲的呂先生，因高血糖及高血脂問題接受藥物治療，也曾因冠狀動脈狹窄接受心導管治療。因長期追蹤控制良好，逐漸中斷門診追蹤及藥物治療。近期頻繁出現胸悶及呼吸喘等症狀就醫，經台北慈濟醫院心臟血管科李家誠醫生檢查發現，其因血脂長期控制欠佳，導致冠狀動脈心導管出現嚴重阻塞，所幸介入治療疏通心導管與血管後，胸悶及喘的症狀大幅改善。

李家誠醫生表示，高血脂初期通常沒有明顯症狀，因此被稱為「隱形殺手」，往往等到出現胸悶、胸痛等不適時，血管病變已相當嚴重。若未即時介入與治療，過多的脂肪、膽固醇會在動脈內壁堆積形成斑塊，使血管變窄、失去彈性，即名「動脈粥狀硬化」的慢性心血管疾病，若斑塊破裂則會引發血栓，阻斷血流，進而增加冠心病、心肌梗塞、腦中風等致命心血管疾病風險。

李家誠醫生說明，高血脂為血液中的膽固醇、三酸甘油酯等脂肪物質濃度過高，與高血糖、高血壓並列為常見的三高疾病。其危險因子除了家族遺傳外，也與肥胖、缺乏運動、長期攝取高油脂食物等生活習慣息息相關。

根據衛生福利部國民健康署統計，高血脂病人未來罹患心臟疾病的風險是一般人的1.43倍，罹患腦中風的風險則是一般人的1.38倍。但高血脂不像高血壓、高血糖可在家自行監測，多數病人難以從日常生活中察覺異常，因此定期檢查格外重要。

均衡飲食、規律運動調整 嚴重者須服藥控制

目前高血脂主要透過抽血檢查發現，以總膽固醇、三酸甘油酯、高密度脂蛋白(俗稱好膽固醇)及低密度脂蛋白(俗稱壞膽固醇)作為評估指標。其中，一般建議總膽固醇應低於200mg/dL、三酸甘油酯低於150mg/dL；高密度脂蛋白則以男性大於40mg/dL、女性大於50mg/dL較為理想，低密度脂蛋白的控制目標則會依個人心血管風險不同而有所差異，若任一項超出標準範圍則為高血脂。

治療方面，李家誠醫生表示，除了遺傳外，若屬於後天生活習慣所引起的輕度高血脂，只要積極調整生活形態，均衡飲食、規律運動，都有機會讓血脂恢復正常，通常可先觀察數個月後再追蹤檢查。但若血脂數值明顯超標，或合併糖尿病、高血壓、第三期慢性腎病等危險因子，就要及早接受藥物治療，將壞膽固醇降到100mg/dL以下；而曾經發生過心血管事件的病人則應該盡力將壞固醇至少降到70mg/dL才能降低後續的風險。李家誠醫生強調，血脂偏高或是高血脂的病人，都需要經過醫生的專業評估決定是否停藥，並維持良好生活習慣，避免高血脂復發或惡化。