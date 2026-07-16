素食｜戒食肉體重自然輕4.5kg！ 對身體是好是壞？醫生揭10種戒肉後身體變化

肉類脂肪含量高，戒掉肉類就會健康嗎？有醫生指出，大家都會因為各種原因而減少吃肉，但卻不清楚這個行為對身體的影響到底是正面還是負面。有研究更指出，戒吃肉後體重便會自然輕4.5kg，更有助降低糖尿病風險。醫生指出，10種戒肉後身體會出現的變化。

素食｜戒食肉體重自然輕4.5kg！ 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，近年愈來愈多人會基於健康、環保或生活形態的考量，而開始思考減少或完全停止肉類攝取。不過，這個選擇對身體的影響並非單一面向，而是涵蓋了正面效益與潛在風險。以下10項可能發生的生理變化，有助作出決策前有更全面的認識： 1. 體內發炎反應趨緩 發炎是身體面對傷害或感染的防禦機制，短期發炎屬於正常反應；然而長期慢性發炎則與多種疾病相關。研究顯示，紅肉(牛肉、豬肉、羊肉)與加工肉品(如煙肉、熱狗、香腸、火腿)富含飽和脂肪，可能促進慢性發炎。停止攝取此類食物後，體內發炎指數通常會下降，有助於降低相關疾病的風險。

2. 腸道菌相獲得改善 腸道內棲息著數兆個腸道菌群，其組成影響免疫功能與代謝狀態。加工食品傾向滋養非有益菌，而植物性飲食(富含蔬菜、水果、豆類、全穀)提供的膳食纖維則有助於益生菌增生，使腸道環境趨於平衡。 3. 初期出現疲倦感 這是戒肉初期常見的過渡反應。肉類為蛋白質與鐵質的重要來源，而鐵質(尤其是動物性來源的「血基質鐵」)與能量代謝密切相關。植物性鐵質(非血基質鐵)吸收率較低，若未適當替代，可能影響體力。建議可從雞蛋、豆類、扁豆、豆腐、堅果等補充蛋白質；菠菜、深綠色蔬菜、強化穀物、麵包則有助於鐵質攝取。

4. 排便頻率增加 增加全穀類與新鮮蔬果的攝取後，膳食纖維攝取量會顯著上升。纖維會將水分帶入腸道，使糞便體積增加、質地變軟，進而促進腸道蠕動。此現象屬於正常的生理適應，反映腸道功能趨於活躍。 5. 第二型糖尿病風險下降 多項研究指出，紅肉與加工肉品的攝取量與二型糖尿病風險呈正相關。一項研究顯示，每日增加半份紅肉攝取(約一副啤牌大小)，糖尿病風險上升48%。停止攝取此類食物後，該風險指標隨之下降。 6. 低密度脂蛋白膽固醇(LDL)下降

膽固醇分為高密度脂蛋白(HDL，有益)與低密度脂蛋白(LDL，過高時與血管阻塞相關)。肉類中的飽和脂肪會推升LDL濃度。減少肉類攝取後，LDL通常會降低，有助於維持血管暢通。專家建議，飽和脂肪的每日攝取量不宜超過總熱量的10%。 7. 日常飲食支出可能減少 與普遍認知不同，植物性蛋白質來源(如豆類、扁豆、豌豆)通常價格低於肉類，雞蛋亦為經濟實惠的選項。數據顯示，每日攝取足量蔬果的花費可控制在3美元以內。 8. 個人飲食碳足跡下降 畜牧業(特別是牛隻)會排放甲烷，為溫室效應的來源之一；同時畜牧所需土地與水資源亦相當可觀。轉向植物性飲食，有助於減少碳排放、降低土地與水資源的消耗。

9. 特定營養素需留意補充 此為植物性飲食需特別關注的面向。部分營養素在動物性食物中含量較高或較易吸收，包括： 維他命B12：主要存在於動物性食品，植物來源極少，建議考慮補充劑。

鐵質：植物性鐵質吸收率較低，可搭配維他命C來源(如柑橘類)以提升吸收。

鈣質：可從豆腐、芝麻、豆漿等植物來源補充。

維他命D：除飲食外，適度日照亦為重要來源。 10. 體重可能自然下降 一項涵蓋15項研究的統合分析顯示，轉為植物性飲食者平均減輕約4.5公斤，且初始體重較高者效果更明顯。此現象可能與植物性食物的熱量密度較低、膳食纖維提升飽足感有關。