無痛分娩｜打無痛會導致腰痠背痛、記憶力變差？產婦不用再忍痛 婦產科醫生親揭誤解！

不少人在分娩時為減輕痛楚而使用無痛分娩，由於打麻醉時需在脊椎進行麻醉，導致坊間有不少傳言認為脊椎麻醉會產生如長期腰痛或記憶力變差等副作用。不過台灣有婦產科醫生澄清，其實這些都不是由脊椎麻醉所造成！

很多人認為，麻醉時需插針進入腰部，未來可能因此而出現腰痠背痛，惟蘇怡寧解釋，其實打麻醉針不會直接導致長期腰痛，他引述大型醫學研究指出，硬脊膜外或脊椎麻醉本身並不會直接造成永久性或長期的腰痠背痛。至於為甚麼會腰背痛，主要是因為生產本身就會對腰背產生影響；其次生產後的姿勢譬如長期彎腰抱嬰兒餵奶造成腰部與背部的慢性負擔。

台灣婦產科醫生蘇怡寧在Facebook專頁上分享，指出不少人對於無痛分娩及脊椎麻醉存在嚴重的醫學誤解。

無痛分娩的醫學誤解二：麻醉藥會令記憶力減退？

目前沒有臨床證據顯示一次硬脊膜外麻醉會直接導致長期記憶力衰退，蘇怡寧指，有些媽媽在產後會有記憶力下降的感覺跟經驗，這其實主要與睡眠不足、壓力及荷爾蒙變化所產生的產後抑鬱或是焦慮有關，並非麻醉藥本身的長期副作用。

蘇怡寧最後強調，硬脊膜外或脊椎麻醉當然有其可能產生的副作用，但這多為暫時性，如局部痠痛或頭痛等；另外全身麻醉確實可能會發生短期的認知影響，但也屬短期現象，也不會在硬脊膜外麻醉後發生。