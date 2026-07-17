防癌食物｜1類最強蔬菜控血糖最佳 勝過根莖/瓜類！醫生推介常見6種菜防癌控血糖

吃菜不但只有益身心，更可以控制血糖？有醫生指出，有1類最強蔬菜，不但有防癌功效，更有助控制血糖，比起吃根莖類或瓜類的蔬菜控血糖效果更顯著。醫生推介，有6種這類菜的選擇。
防癌食物｜1類最強蔬菜控血糖最佳 勝過根莖/瓜類！
營養功能醫學專家劉博仁醫生在共facebook專頁上分享指，許多人知道蔬菜對健康有益，但對於具體的作用機轉與科學證據，往往了解有限。以往大家都會認為十字花科蔬菜與癌症預防的關聯，然而，一篇發表於《Diabetes, Obesity and Metabolism》的研究顯示，這類蔬菜不僅可能有助於防癌，還能改善血糖控制與代謝功能。
該研究找來一群患有高血壓但尚未確診糖尿病的成年受試者，要求其每日攝取約300公克的十字花科蔬菜，並以連續血糖監測儀記錄血糖變化。結果顯示，相較於食用根莖類或瓜類蔬菜的對照組，十字花科蔬菜組的血糖波動幅度較小，餐後血糖上升幅度也較低，尤其在晚餐後的血糖穩定效果更為明顯。
防癌食物｜6大好處
劉醫生解釋指，十字花科蔬菜的獨特健康效益，主要來自其含有的植化素(葡萄糖異硫氰酸酯)。當蔬菜經咀嚼、切碎或輕度烹調時，會轉化為蘿蔔硫素，此為近年營養醫學領域高度關注的活性物質。蘿蔔硫素已被證實具有多重生理功能：
啟動身體的天然抗氧化防禦系統
促進肝臟第二階段的解毒酵素活性
調節慢性發炎反應
維持腸道菌相平衡
改善胰島素敏感性
協助穩定餐後血糖波動
防癌食物｜推介常見6種菜防癌控血糖
如果要選擇十字花科蔬菜，劉醫生推介：
西蘭花
菠菜
椰菜花、紫椰菜花
羽衣甘藍、抱子甘藍
芥蘭
白蘿蔔、芥菜
防癌食物｜3大簡易食譜參考
劉醫生表示，為最大限度地保留植化素活性，建議避免長時間高溫烹煮。清蒸、快炒或快速汆燙是較理想的處理方式，可減少活性成分的流失。他推介以下簡易食譜參考：
蒜香西蘭花
西蘭花切小朵，汆燙約兩分鐘後，以蒜末與少量橄欖油拌炒，簡單且保留營養。
薑絲菠菜
菠菜搭配薑絲快速拌炒，保留脆度與天然甜味，同時攝取膳食纖維。
椰菜花菇菇炒雞肉
椰菜花搭配香菇及雞胸肉快炒，提供優質蛋白質、膳食纖維與植化素，為營養均衡的菜色。
「最好的保健食品，往往就在街市裡。」這句營養學界的名言，在十字花科蔬菜上得到了具體印證。此類蔬菜價格親民，卻富含纖維、維他命、礦物質與珍貴植化素。若能在每日飲食中攝取一至兩碗不同種類的十字花科蔬菜，對於抗發炎、穩定血糖、維護腸道健康及促進整體代謝，皆可能帶來長期的正面效益。