防癌食物｜1類最強蔬菜控血糖最佳 勝過根莖/瓜類！醫生推介常見6種菜防癌控血糖

吃菜不但只有益身心，更可以控制血糖？有醫生指出，有1類最強蔬菜，不但有防癌功效，更有助控制血糖，比起吃根莖類或瓜類的蔬菜控血糖效果更顯著。醫生推介，有6種這類菜的選擇。

防癌食物｜1類最強蔬菜控血糖最佳 勝過根莖/瓜類！

營養功能醫學專家劉博仁醫生在共facebook專頁上分享指，許多人知道蔬菜對健康有益，但對於具體的作用機轉與科學證據，往往了解有限。以往大家都會認為十字花科蔬菜與癌症預防的關聯，然而，一篇發表於《Diabetes, Obesity and Metabolism》的研究顯示，這類蔬菜不僅可能有助於防癌，還能改善血糖控制與代謝功能。

該研究找來一群患有高血壓但尚未確診糖尿病的成年受試者，要求其每日攝取約300公克的十字花科蔬菜，並以連續血糖監測儀記錄血糖變化。結果顯示，相較於食用根莖類或瓜類蔬菜的對照組，十字花科蔬菜組的血糖波動幅度較小，餐後血糖上升幅度也較低，尤其在晚餐後的血糖穩定效果更為明顯。