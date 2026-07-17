高血壓｜食降血壓藥會頭暈氣喘又易攰？9千人研究證：沒影響 醫生拆解真正原因

許多高血壓患者常常會覺得血壓藥傷身，甚至影響生活品質。有醫生指出，有患者曾表示自己服用降血壓藥後會出現頭暈、氣喘及疲倦等情況。但醫生引用9千人研究指出，其實與降血壓藥無關，並拆解出現這種症狀的真正原因。
高血壓｜食降血壓藥會頭暈氣喘又易攰？
腎臟科專科醫生林軒任在其facebook專頁上分享指，曾有一名68歲患者收縮壓長期在150-160mmHg之間，醫生建議將血壓控制目標下調時，他表示抗拒，原因是自己會出現頭暈及不適感，並認為血壓降到140mmHg就會令自己全身無力，且心情悶悶不樂。所以，他主動要求維持較高的血壓。林醫生指出，時常聽到高血壓患者對於嚴格控制血壓抱持疑慮，擔心血壓數值降低會伴隨頭暈、精神不濟，進而影響整體生活品質。這種降壓等於降低生活品質的恐懼，普遍存在於許多高血壓患者心中。
高血壓｜9千人研究證生活品質並未因強化降壓而受損
林醫生引用一項極具說服力的大型SPRINT試驗研究，這項研究針對9,361名高血壓且具有心血管風險的成年人進行了長期追蹤。參與者被隨機分為兩組：一組為標準控制組(目標收縮壓低於140mmHg)，另一組為強化控制組(目標收縮壓低於120mmHg)。研究團隊不僅比較了心血管事件的發生率，更透過三項指標，包括抑鬱程度、身體健康及心理健康相關生活品質，精確評估了患者的生活品質。
結果顯示，在長達3年的追蹤期間，強化治療組與標準治療組在3項指標的平均分數上，均無顯著差異。兩組患者在身體與心理的生活品質感受、以及抑鬱程度上，幾乎沒有區別。換句話說，將收縮壓進一步降至120mmHg以下，並不會讓患者感覺生活品質變差。研究更發現，無論患者年齡較長、患有多種慢性病、身體較為虛弱，或是身心功能原本就較差，強化降壓對其生活品質的影響，與標準治療並無不同。
高血壓｜醫生拆解真正原因
或許有人會表示，吃藥的時候，確實有頭暈，林醫生解釋指，這是混淆「短暫的適應期」與「長期的生活品質」。將血管想像成家中的水管，血壓就是水壓。長期高血壓如同水壓過大，會讓水管壁變硬、變脆，增加破裂(中風、心肌梗塞)的風險。調降血壓，是為了保護這套使用了數十年的「老水管」。用藥初期可能出現的頭暈或不適，往往是身體尚未適應新血壓的暫時性反應。大多數人在劑量穩定、身體調整過來後，這些不適便會逐漸消失。SPRINT試驗呈現的，正是身體適應後的長期樣貌：強化降壓的組別，其生活品質與標準降壓組別並無差異。
當然，醫學並非一刀切。部分患者確實對血壓變化較敏感，可能出現姿勢性頭暈等副作用，這需要醫生根據個人情況進行評估與藥物調整。但「強化降壓必然導致生活品質惡化」的普遍恐懼，在嚴謹的科學證據面前，並不成立。
林醫生表示，調降血壓的目標，從來不是為了拿走患者的生活品質，而是為了讓他們擁有更多健康的明天。SPRINT試驗提供了強而有力的證據：將收縮壓控制在更低的目標值，不僅能顯著降低心血管事件與死亡的風險，且不會以犧牲患者的生活品質作為代價。