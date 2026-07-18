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健康
出版：2026-Jul-18 17:30
更新：2026-Jul-18 17:30

保健食品濫用？藥劑師：應掌握「3原則」

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保健食品濫用？藥劑師：應掌握「3原則」

應秉持「先諮詢、不併用、看標示」的三大原則，務必記得，最貴的補藥並不一定最有效，適合自己體質且劑量正確的建議，才是真正的靈丹妙藥。

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現代人多有服用保健食品的習慣，亦常於網上購買海外保健食品。但有時候會不小心買到劑量過高，甚至成分屬於處方藥品的商品。

「維生素D」超過建議量 恐提高腎結石與高血鈣風險

例如維生素D0~50歲一天所需維生素D量僅為10 mcg (400 IU)。然而海外保健食品購買網站上，有一些產品的維生素D劑量偏高，甚至有含量高達50 mcg (2,000 IU)的，遠遠超過建議量5倍。

臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區藥劑科藥劑師郭欣蕙提醒，高劑量維生素D產品應在醫療人員專業判斷下服用，若擅自服用高劑量維生素D，恐有安全風險。

郭欣蕙藥劑師指出，維生素D為脂溶性，攝取過多不易從體內排出，過量補充恐引發高血鈣，導致嗜睡、劇烈口渴、厭食及血管鈣化等健康危機，嚴重者甚至會損害多重器官。研究指出，血檢數值正常的族群若長期額外補充過多的鈣或維生素D，反而會提高腎結石與高血鈣的風險。因此，建議在服用任何保健食品前，務必與專業醫療人員討論並確認安全劑量。

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「腸胃益生菌」痛風或高尿酸族群易誘發

另外，許多人習慣將某些監督售賣藥物等級的腸胃益生菌作為日常腸胃保健品，這類產品雖含有消化酵素與益生菌，但也富含維生素B群，若與其他綜合維他命重複服用，可能導致營養素攝取過量；此外，成分中的乾燥酵母含有嘌呤，對於痛風或高尿酸族群，長期大量服用恐誘發發作風險。

因此，在選擇這類具有藥理特性的補給品時，應避免「自行加量」或「盲目囤藥」。最安全的做法是購買前諮詢醫生或藥劑師，確認自身需求與安全劑量，別讓「補品」在不知不覺中變成了健康威脅。

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求健康非盲目補充 應「先諮詢、不併用、看標示」

郭欣蕙藥劑師強調，追求健康不應建立在「盲目補充」之上。面對劑量差異巨大的海外補充品，以及與處方藥機轉重疊的保健食品，應秉持「先諮詢、不併用、看標示」的三大原則。也提醒大眾務必記得，最貴的補藥並不一定最有效，適合自己體質且劑量正確的建議，才是真正的靈丹妙藥。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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