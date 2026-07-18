「假謙虛真炫耀」反而更扣分！心理學家揭原因 教你如何「真誠分享」成就

在社交場合中，許多人希望同時展現成就，又避免顯得過於自誇。美國康乃爾大學商學院管理與組織學助理教授、心理學家Övül Sezer博士接受美國心理學會(APA) Podcast節目Speaking of Psychology訪問時指出，這種以抱怨或謙虛包裝自我誇耀的方式，常常因缺乏真誠感而適得其反，甚至比直接表達成就更容易引發他人反感。在社群平台盛行的時代，大眾愈來愈習慣向他人展示自己，對此她也教大家如何用「真誠取代包裝」，包括分享自己過去的經歷、表達感謝之情等，即能展現自身優勢，也有助於提升他人對自己的好感。

人際互動重視真誠 故作謙虛可能弄巧反拙 Sezer助理教授指出，這種「假謙虛真炫耀」指的是刻意用抱怨或謙虛的方式包裝自己的優點，例如「司機以為我23歲，這怎麼說得通？」、「不敢相信我又得獎了」等說法。說話者的原意通常是希望能展現優勢，同時保留謙虛形象，因而可能在說法上採取了某些策略，但聽者還是能察覺其中的意圖。 她說明，人與人之間的交流重視坦率和真誠，這種又想展現自己、又想掩飾的矛盾行為可能弄巧反拙，容易被對方認為不夠誠實，進而削弱對自己的好感、影響兩人之間的關係，有些時候還不如直接分享成就。

為何容易不自覺踩進「假謙虛真炫耀」的陷阱？專家從多面向解釋 Sezer助理教授解釋，隨著近年來社群平台盛行，人與人之間的交流逐漸從現實轉移到網路，不過人們也變得較難從碎片化的互動中，得到他人對自身行為的反饋，進而無從判斷自己的表現是否恰當，可能因此導致重複犯錯。 從另一方面來看，人們也會對「完成目標」產生強烈的成就感，Sezer助理教授以自身為例說明，發表論文是衡量學術表現的標準之一，論文被接受與發表常被視為努力的成果。「不過向媽媽分享成就，以及和同樣在爭取晉升機會的同儕分享，情境大不相同、對方的解讀也有所差異，溝通策略因而變得更加複雜。」成就感本身也會讓人沉浸在喜悅當中，即使已在表達時嘗試控制情緒，還是有可能不自覺採取不夠恰當的表達方式。