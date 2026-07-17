天時暑熱，不少人都會飲凍飲或冰水解渴，但原來此時飲凍飲有可能造成心血管和胃黏膜的健康風險。營養師蘇楚茹認為，最解渴的其實是接近體溫的溫水，並提供飲水的正確方式，同時建議清水以外幾款適合夏天飲用的飲品。
蘇楚茹表示，「夏天因為天氣熱，人體血管會擴張以助散熱，如此時大口大口喝下凍飲，雖然感覺舒暢，但有機會令血管突然冷卻收縮，血壓驟升，或增加急性心血管疾病風險。另一方面，凍飲經過食道到達胃部，急劇的溫度變化也有可能造成黏膜損傷，以及影響消化功能。」
假性解渴
或者有人認為，凍汽水比冰水更解渴，蘇楚茹指其實只是錯覺，「因為二氧化碳氣泡會刺激口腔黏膜，令人感到爽快、舒暢，實為假性解渴；其次，汽水的糖分很高，攝取後會令血液濃度增加，反而需要身體的水分去稀釋，而導致更加口渴。然而，正在喝汽水當下並不會感覺得到，之後口渴才會愈來愈明顯。」
其他例如珍珠奶茶一類手搖飲品，因為含有奶精、脂肪等成分，等同高糖高脂飲品，也不能解渴，「反而好像吃了一餐飯，需要用到身裡的消化酵素去消化它，身體才可吸收；其果糖糖漿亦需要肝臟代謝；血液也會變得濃稠。」至於咖啡和茶，因為會促進血液循環及有利尿作用，也難有解渴功效；如一天內喝2至3杯或以上，或更易出現脫水問題。
清水之外 推介4種解渴飲品
蘇楚茹認為，最能夠解渴的其實是接近身體溫度的暖水，「從生理角度上，水的溫度愈接近體溫，水分在腸道的滲透會愈快，即更快吸收和解渴。攝氏35度至45度暖水會是理想選擇。」惟夏天喝暖水，並非人人可以接受；蘇楚茹建議除清水之外，可考慮以下飲品。
無糖綠茶、抹茶：相對較少咖啡因，並有抗氧化功效。
電解質飲品：若大量出汗，有助維持身體水分及電解質平衡。
椰子水：具有礦物質及微量元素，並含天然糖分，相對其他含糖飲料會較理想。
無糖花茶：用菊花、玫瑰花或杞子等焗水喝，都有助解渴。
每公斤體重40毫升水
至於每天應攝取多少水分，蘇楚茹建議，每公斤體重要喝40毫升水，「即體重60公斤的話，每天要喝2.4升水，普通350ml水杯大小的話大約7杯。要留意，這數字並不包括剛才提及的含糖飲料、咖啡和茶；而清澈看見碗底的湯水可以計算，老火湯就不算了。」為達到飲水目標，蘇楚茹指可養成一些習慣，例如起床就先喝兩杯，因身體經過多小時睡眠後較為缺水；上班一回到辦公室，也可即時先喝一杯，簡簡單單已喝了3杯。雖然在不同時段喝水並沒有多大分別，但個別人士如腎功能不太理想，或要控制晚間的攝取量，以免影響代謝。