天時暑熱，不少人都會飲凍飲或冰水解渴，但原來此時飲凍飲有可能造成心血管和胃黏膜的健康風險。營養師蘇楚茹認為，最解渴的其實是接近體溫的溫水，並提供飲水的正確方式，同時建議清水以外幾款適合夏天飲用的飲品。 蘇楚茹表示，「夏天因為天氣熱，人體血管會擴張以助散熱，如此時大口大口喝下凍飲，雖然感覺舒暢，但有機會令血管突然冷卻收縮，血壓驟升，或增加急性心血管疾病風險。另一方面，凍飲經過食道到達胃部，急劇的溫度變化也有可能造成黏膜損傷，以及影響消化功能。」

假性解渴 或者有人認為，凍汽水比冰水更解渴，蘇楚茹指其實只是錯覺，「因為二氧化碳氣泡會刺激口腔黏膜，令人感到爽快、舒暢，實為假性解渴；其次，汽水的糖分很高，攝取後會令血液濃度增加，反而需要身體的水分去稀釋，而導致更加口渴。然而，正在喝汽水當下並不會感覺得到，之後口渴才會愈來愈明顯。」 其他例如珍珠奶茶一類手搖飲品，因為含有奶精、脂肪等成分，等同高糖高脂飲品，也不能解渴，「反而好像吃了一餐飯，需要用到身裡的消化酵素去消化它，身體才可吸收；其果糖糖漿亦需要肝臟代謝；血液也會變得濃稠。」至於咖啡和茶，因為會促進血液循環及有利尿作用，也難有解渴功效；如一天內喝2至3杯或以上，或更易出現脫水問題。

清水之外 推介4種解渴飲品 蘇楚茹認為，最能夠解渴的其實是接近身體溫度的暖水，「從生理角度上，水的溫度愈接近體溫，水分在腸道的滲透會愈快，即更快吸收和解渴。攝氏35度至45度暖水會是理想選擇。」惟夏天喝暖水，並非人人可以接受；蘇楚茹建議除清水之外，可考慮以下飲品。 無糖綠茶、抹茶：相對較少咖啡因，並有抗氧化功效。 電解質飲品：若大量出汗，有助維持身體水分及電解質平衡。 椰子水：具有礦物質及微量元素，並含天然糖分，相對其他含糖飲料會較理想。