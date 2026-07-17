破解子宮頸癌迷思 從HPV感染到癌前病變防治攻略

早前的「播毒渣男」事件，喚起全城對HPV病毒的關注，事件更讓大眾更重視女性健康風險。在常見婦科癌症之中，子宮頸癌是女性必須正視的健康問題。惟坊間仍存在不少誤解，例如「沒有性生活就不會患病」或「子宮頸癌一定有明顯症狀」，令部分女性掉以輕心而延誤檢測。事實上，子宮頸癌是少數可預防的惡性腫瘤，只要透過接種疫苗和定期檢查，便能大幅降低風險。 子宮頸癌屬隱形殺手 子宮頸癌並非突發病變，而是子宮頸移形區細胞長期受HPV刺激所致，需時10至20年才逐漸演變成癌細胞。此症危險之處在於早期完全無徵狀，一旦出現陰道異常出血、分泌物有異味或骨盆痛，大多已屬中晚期。婦產科專科醫生譚靜婷指出，早期子宮頸癌5年存活率可達九成，但本港抹片檢查覆蓋率不足一半，女性容易錯過黃金檢測時機。

拆解三大子宮頸癌迷思 迷思一：有固定性伴侶不會感染HPV 不少女性驗出HPV陽性後或因羞恥而拒絕跟進檢查。譚靜婷強調，「即使一生只有一個性伴侶，也有超過五成機會接觸HPV。」這是一種常見病毒感染，與伴侶數目沒有必然關係。 迷思二：停經、長期無性生活就不會有HPV 很多中年女性及長者以為停經後、多年沒有親密接觸，就不會患上子宮頸癌。事實上，子宮頸癌有兩個高峰期：35至45歲，以及60至70歲。HPV可潛伏多年，免疫力下降時才發病，不少長者正是年輕時感染，病毒隱藏至年老才演變成癌症。

迷思三：驗出HPV就等於會患癌 臨床數據顯示99.7%子宮頸癌與HPV相關，但絕大部分感染都可透過自身免疫清除。只有持續感染16、18型等高危HPV，再加上免疫力低等因素，才會誘發細胞異常。至於6、11型等低危HPV，大多只引致生殖器濕疣，極少致癌；而25歲以下女士免疫力較佳，多能自行清除病毒。

癌前病變並非癌症 根據本港最新數據，子宮頸癌位列女性癌症第七位，全年近600宗新症，2024年錄得160宗死亡。譚靜婷指，「輕度病變不等於癌症，約有一半可自行痊癒，一般只須定期監察。」她補充，即使是嚴重癌前病變，發展至真正癌症往往仍需5至10年，只要及早處理，便能避免惡化。 新型陰道噴霧逆轉早期病變 若確診輕度癌前病變，除定期觀察外，近年亦有由醫生處方的新型陰道噴霧可自行使用，直接噴在宮頸，形成保護屏障並激活局部免疫反應，幫助清除HPV病毒，適合早期或輕度病變患者；至於中度至重度病變，則仍須依靠電灼、冷凍或細胞切除等微創手術方式處理。