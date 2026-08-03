以金引藥｜原來真有其事！捱夜應酬飲到爆肝？宿醉愈來愈難散、面色暗黃 原來係「肝臟求救」！立即教你保肝「真．黃金配方」

現代人生活節奏急促，職場應酬「大飲大食」、加班捱夜已成常態。你是否發現自己近年開始「飲親必醉」，翌日宿醉頭痛、口乾作嘔愈來愈難消散？照鏡時更驚覺自己面色暗黃、眼神疲憊？小心！可能是你的肝臟正向你發出嚴重的受損求救訊號！

肝臟是人體最重要的解毒和代謝器官，每天默默為我們分解酒精、代謝脂肪、製造膽汁、儲存養分。然而，長期的高油高糖飲食、頻繁飲酒應酬以及作息混亂，會持續加重肝臟負擔。當肝臟排毒效率大跌，體內毒素與濕熱積聚，便會直接反映在精神與面色上。要逆轉「爆肝」危機，關鍵在於及時修復與強化肝細胞。中醫常說「以金引藥」，這項源遠流長的老祖宗智慧，變成現代都市人保肝的真正「黃金配方」！

揭開宮廷養生秘聞：何謂中醫傳承的「以金引藥」？ 在許多人的印象中，「金」只是奢華的裝飾，但在歷史悠久的中醫藥典與宮廷御用秘方中，「金箔／金粉」卻是一味極其矜貴且具備獨特藥理價值的「引經藥」。 古醫籍《本草綱目》及《本草備要》中早有記載，金能「純陽之質，重劑鎮心、清熱解毒、利關節、通五臟」。 「以金引藥」的核心智慧在於兩大層面： 封存活性，點金成藥： 天然草本成分接觸空氣極易氧化流失。「以金引藥」利用性質極其穩定的珍奢金粉作為天然保護罩，將複方精粹完整包覆、緊緊鎖住，確保每顆丸劑在服用前都維持在最高活性狀態。 引經報使，直達病灶： 金具有極佳的傳導性。在中醫機理中，它能扮演「嚮導」角色（即引經藥），引領多味中草本與現代科研成分穿透身體屏障，更完整、更快速地導入人體，讓養分能真正被肝臟細胞高效利用，發揮靶向修復效果。

應酬急救未夠 真正關鍵在於修復肝臟！ 面對經常飲酒、捱夜及飲食失衡所帶來的肝臟負擔，不少人只會在宿醉後臨時補救，但往往治標不治本。寶和堂「金癀御肝寶」以獨有「金盾御肝複合配方」為核心，結合傳統護肝草本及科研成分，由解酒、修復、代謝管理到日常保養同步兼顧，從根源支援肝臟健康。產品採用香港製造中式金粒丸劑，無額外添加物及無動物藥成分，性質天然純正，既適合作為應酬後的即時調理方案，亦適合長期保健服用。

寶和堂金癀御肝寶

■ 枳椇子｜護肝解酒千年草本 配方中的枳椇子自古被視為解酒護肝要藥，尤其適合經常應酬人士。它有助加快酒精代謝，紓緩宿醉引起的頭痛、口乾及疲倦等不適，同時協助清熱利濕，減輕肝臟長期積聚的濕熱負擔。 ■ 薑黃｜抗炎護肝成分 被譽為護肝黃金成分的薑黃，其活性成分薑黃素具有抗炎及抗氧化作用，有助減輕酒精及毒素帶來的額外負擔，並促進受損肝細胞修復，維持肝臟正常代謝功能。 ■ 專利成分殼寡糖｜科研護肝關鍵成分 除了傳統草本外，配方亦加入專利成分殼寡糖。有研究顯示，專利成分殼寡糖有助改善肝脂積聚問題，同時支援代謝及排毒功能，減少肝臟長期代謝壓力。

■ 珍奢金粉｜獨特「以金引藥」鎖住成分活性 有別於一般護肝產品，金癀御肝寶特別採用傳統「以金引藥」理念，以珍奢金粉包覆多種核心成分，有助鎖住活性及提升穩定性，令養分更完整被人體吸收利用。

五大功效同步護肝 解酒同時修復肝功能 不少人以為護肝等同解酒，但真正重要的是肝臟能否及時修復及維持正常代謝功能。寶和堂「金癀御肝寶」集合清肝、解酒、修復、強化及降損五大功效，不但有助紓緩宿醉帶來的不適，更著重肝細胞修復及代謝提升。長期調理更有助改善疲倦、氣色欠佳及代謝變慢等問題，從根本強化肝臟健康。

星級用家林偉激讚：精神體力重拾最佳狀態！ 曾因健康問題而停工休養的林偉，過去一度體重暴跌近10磅，精神及體力均明顯下降。由於工作需要經常通宵拍攝武打戲，捱更抵夜非常傷肝。自從接觸寶和堂「金癀御肝寶」，並持續服用一段時間後，他表示精神及體力均有所提升，更笑言感覺自己可以「一個打廿個」，足以應付高強度拍攝工作。