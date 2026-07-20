糖尿病如何控糖？醫生建議ABC管理原則 CGM、健康App助建立自律生活

根據衛生署統計，本港約有70萬名糖尿病患者。糖尿病若未妥善控制，長期高血糖可能造成全身血管與神經受損，增加心血管疾病、腎臟病變、視網膜病變及足部潰瘍等併發症風險，也可能增加認知障礙症、肌少症等健康問題，因此糖尿病已成為全民共同面對的重要健康課題。 臺大醫院內科部新陳代謝科王景淵副主任指出，在專業醫療團隊護理下，可依患者生活習慣提供適切的藥物與治療建議，加上新型藥物及照護技術持續發展，只要患者積極配合治療、維持規律作息與健康生活習慣，多數糖尿病患者都有機會獲得長期且穩定的疾病控制。

血糖穩定就夠了嗎？醫揭ABC管理原則 除了血糖控制外，糖尿病管理還有一項重要觀念，就是臨床常提到的「ABC管理原則」，分別代表三項重要控制指標： A(A1C)：糖化血色素，反映過去2至3個月平均血糖控制情況。

B(Blood Pressure)：血壓。

C(Cholesterol)：膽固醇。 王景淵副主任表示，這三項指標可說是保護血管健康的重要基礎，不僅血糖要控制，血壓與膽固醇也應一併管理，有助降低心血管疾病、腎臟病變及視網膜病變等大小血管併發症風險。 糖尿病患者血糖控制標準是多少？

對一般糖尿病患者而言，臨床常以以下數值作為血糖控制目標： 空腹血糖：80至130 mg/dL

飯後2小時血糖：低於180 mg/dL

糖化血色素(HbA1c)：建議控制在7.0%以下 病友平時量測血糖或定期覆診抽血時，可與醫療團隊共同檢視控制成果，並依個人狀況適時調整治療策略。

甚麼是連續血糖監測儀 (CGM) ？有助了解血糖變化 近年來，連續血糖監測儀(Continuous Glucose Monitoring，CGM)已逐漸成為糖尿病管理的重要工具。 王景淵副主任表示，CGM屬於穿戴式設備，可持續監測血糖變化趨勢，協助患者了解不同飲食、運動及生活作息對血糖造成的影響。雖然CGM仍有一定誤差範圍，但在觀察血糖變化趨勢方面具有相當大的參考價值，也有助於患者建立自我健康管理能力。 王景淵副主任指出，透過CGM，患者能更了解自身血糖變化，並與醫療團隊共同討論是否需要調整飲食、運動或治療方式；若經濟能力許可，也可作為日常健康管理的輔助工具。