體檢才發覺內臟脂肪超標？營養師：久坐、手搖飲恐致代謝症候群

45歲在科技業擔任主管的陳先生，平時工作忙碌且長期久坐，三餐多以外食為主，夜晚習慣以手搖飲與消夜紓解壓力。他自認身體無明顯不適，直到體檢發現腰圍、血壓與空腹血糖同時超標，經評估屬高風險族群。衛生福利部臺北醫院營養科張鈺禾營養師提醒，代謝症候群初期往往缺乏明顯症狀，卻是糖尿病與心血管疾病重要風險因素，大眾常誤以為沒有不舒服就是健康，往往等到體檢亮紅燈才驚覺出問題。

上班族依賴含糖飲料與外食 成為健康地雷 針對現代人生活型態，張鈺禾營養師指出，在營養諮詢門診中觀察到高達八成上班族有每日飲用含糖飲料習慣。40至60歲族群常具備相似模式，包含久坐少動、過度依賴外食與消夜，加上睡眠不足與高壓環境，皆為風險因素。成年人代謝症候群盛行率約達1/3，不少人因初期無感而忽視風險，直到抽血檢驗才發現腰圍、血壓、血糖或血脂數值已偏離正常範圍。 腹部肥胖與血脂血糖異常 心血管中風機率增加 關於代謝症候群判定標準，張鈺禾營養師說明，若符合以下5項風險因素中的三項以上即可確診：

腹部肥胖 血壓偏高 空腹血糖偏高 三酸甘油酯偏高 高密度脂蛋白膽固醇偏低 研究指出，這類群組未來罹患糖尿病風險約為一般人的6倍，同時也會連帶增加心血管疾病及腦中風發生機率，及早介入調整生活慣，有助降低未來慢性病發生機會。

捨棄極端節食從日常三餐做起 優質蛋白質很重要 改善代謝健康不需追求極端節食，張鈺禾營養師建議大眾從每日三餐選擇著手。外食族可掌握以下飲食原則： 1.優先挑選蔬菜、豆類與雞魚肉等優質蛋白質。 2.減少攝取即食麵、油炸物及加工食品。 3.以清水或無糖茶取代市售手搖飲。 若能搭配每周至少150分鐘中等強度運動，並維持規律作息與充足睡眠，這類生活習慣轉變與維持良好代謝機能的相關機制有關。 內臟脂肪超標不容忽視 調整飲食習慣的關鍵 許多體態看似不胖的人士，其實面臨著內臟脂肪超標隱憂。張鈺禾營養師分享門診觀察指出，部分人在接受專業建議後，開始減少含糖飲料攝取並增加蔬菜比例，同時培養規律運動習慣。在持續調整後，臨床上觀察到個案在腰圍與血脂等數值出現不同程度差異，精神與體力狀態也與過去有所不同，顯示日常管控對健康維持的重要性。

預防慢性病從日常做起 定期體檢掌握代謝狀況 張鈺禾營養師提醒，代謝症候群最可怕的地方，在於初期幾乎沒有症狀，很多人誤以為「沒有不舒服就是健康」，卻忽略身體早已發出警號。她強調，「不能等生病才開始要吃的健康，而是每天吃甚麼，才能決定10年後的健康。」建議大眾應定期接受健康檢查，並從每天的飲食與生活習慣開始改變，別讓一杯手搖飲、一碗泡麵和長期久坐，成為慢性疾病的開端。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】